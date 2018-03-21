GIGABYTE анонсирует конкурс AORUS March OC Madness

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd., ведущий производитель материнских плат, графических 3D-ускорителей и других ключевых компонентов для настольных ПК совместно с профильным порталом HWBOT.org анонсирует мартовский конкурс GIGABYTE AORUS March OC Madness, адресованный поклонникам оверклокинга.
Участникам конкурса предстоит преодолеть четыре этапа соревнований, последовательно выполняя предложенные организаторами сценарии специализированных предложений: XTU 5 ГГц, GPUPI для CPU-1B 5 ГГц, HWBOT Prime 5 ГГц, HWBOT x265 Benchmark-4k 5 ГГц. Обратите внимание, мы ограничили частоту процессора значением 5 ГГц, чтобы повысить шансы большего количества претендентов стать победителем соревнований. На каждом из четырех этапов по результатам тестов участникам необходимо стремиться набрать как можно больше контрольных баллов.
Победителей конкурса ждут потрясающие призы – передовое аппаратное обеспечение! Кроме того, отправив организаторам конкурса результаты тестирования стенда в четырех предложенных сценариях, претендент автоматически становится участником нашей лотереи. На кону две материнские платы GIGABYTE Z370 AORUS Ultra Gaming.
Информация о Правилах для участников соревнований и призовом фонде конкурса GIGABYTE AORUS March OC Madness приведена ниже:
Терміни проведення конкурсу:: с 3 марта по 31 марта 2018 г.
Призи за 1 місце
Intel Core i7-8700K
GIGABYTE Z370 AORUS Gaming 7
EK-KIT S240
G.SKILL F4-3600C17D-16GTZSW Trident Z Series
Призи за 2 місце
Intel Core i5-8600K
GIGABYTE Z370 AORUS Ultra Gaming
SEASONIC PRIME PLATINUM 850W
Призи за 3 місце
G.SKILL F4-3600C17D-16GTZSW Trident Z Series
Призовой фонд лотереи
GIGABYTE Z370 AORUS Ultra Gaming
GIGABYTE Z370 AORUS Ultra Gaming