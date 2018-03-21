GIGABYTE анонсирует конкурс AORUS March OC Madness

21 марта 2018, 18:15

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd., ведущий производитель материнских плат, графических 3D-ускорителей и других ключевых компонентов для настольных ПК совместно с профильным порталом HWBOT.org анонсирует мартовский конкурс GIGABYTE AORUS March OC Madness, адресованный поклонникам оверклокинга.

Участникам конкурса предстоит преодолеть четыре этапа соревнований, последовательно выполняя предложенные организаторами сценарии специализированных предложений: XTU 5 ГГц, GPUPI для CPU-1B 5 ГГц, HWBOT Prime 5 ГГц, HWBOT x265 Benchmark-4k 5 ГГц. Обратите внимание, мы ограничили частоту процессора значением 5 ГГц, чтобы повысить шансы большего количества претендентов стать победителем соревнований. На каждом из четырех этапов по результатам тестов участникам необходимо стремиться набрать как можно больше контрольных баллов.Победителей конкурса ждут потрясающие призы – передовое аппаратное обеспечение! Кроме того, отправив организаторам конкурса результаты тестирования стенда в четырех предложенных сценариях, претендент автоматически становится участником нашей лотереи. На кону две материнские платы GIGABYTE Z370 AORUS Ultra Gaming.Информация о Правилах для участников соревнований и призовом фонде конкурса GIGABYTE AORUS March OC Madness приведена ниже:Терміни проведення конкурсу:: с 3 марта по 31 марта 2018 г.Призи за 1 місцеIntel Core i7-8700KGIGABYTE Z370 AORUS Gaming 7EK-KIT S240G.SKILL F4-3600C17D-16GTZSW Trident Z SeriesПризи за 2 місцеIntel Core i5-8600KGIGABYTE Z370 AORUS Ultra GamingSEASONIC PRIME PLATINUM 850WПризи за 3 місцеG.SKILL F4-3600C17D-16GTZSW Trident Z SeriesПризовой фонд лотереиGIGABYTE Z370 AORUS Ultra GamingGIGABYTE Z370 AORUS Ultra Gaming