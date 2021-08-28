Накопители AORUS Gen4 7000s расширяют возможности игровых консолей PS5

28 августа 2021, 13:30

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd., ведущий производитель материнских плат, графических 3D-ускорителей и других ключевых компонентов для настольных ПК, заявляет о полноценной совместимости твердотельных накопителей AORUS Gen4 7000s серии с подсистемой хранения данных на базе M.2-устройств в составе игровых консолей Sony PlayStation 5.

Высокая скорость на операциях чтения 7000 Мбайт/с и дисковое пространство значительной емкости до 2 Тбайт – параметры накопителей, которые существенно превышают предписанные значения, указанные в спецификации консолей, предоставят пользователям возможность сфокусировать внимание на игровом процессе и приобрести неоценимый игровой опыт.Прогрессивный PCIe 4.0-контроллер нового поколения и высокоскоростные микросхемы флэш-памяти 3D TLC NAND предопределяют исключительно высокое быстродействие накопителей AORUS Gen4 7000s по сравнению с типовыми PCIe 4.0 NVMe-аналогами предыдущего поколения. Накопители AORUS оснащены фирменным радиатором из алюминиевого сплава с наноуглеродным покрытием с целью повысить эффективность теплоотвода, габариты и конструктив радиатора варьируются в зависимости от модели, непосредственно к микросхемам флэш-памяти по обе стороны печатной платы примыкает термоинтерфейс. Чтобы подтвердить недавнее заявление компании Sony о совместимости дисковой подсистемы игровых консолей PS5 с M.2 SSD-накопителями, инженеры GIGABYTE проверили дополнительные исследования схемотехники и провели расширенные тесты производительности твердотельных накопителей AORUS Gen4 7000s на предмет перспективы их применения в составе хранилища данных PS5. Наряду с уже указанными характеристиками устройств AORUS, скорость до 7000 Мбайт/с на операциях чтения гарантирует максимально быстрый доступ к данным, что самым положительным образом сказывается на плавности воспроизведения игрового контента.Твердотельные накопители AORUS Gen4 7000s были анонсированы GIGABYTE в начале 2021 года, пользователи, которые уже приобрели эти продукты, могут задействовать их для модернизации хранилища данных игровых консолей Sony PlayStation® 5. Компания GIGABYTE подготовила и разместила на своем сайте оптимизированный микрокод Firmware для указанных моделей накопителей.