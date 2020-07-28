Вместимость быстрых накопителей GIGABYTE Aorus Gen4 SSD достигает 2 Тбайт

28 июля 2020, 9:45

Компания GIGABYTE анонсировала высокопроизводительные твердотельные накопители Aorus Gen4 SSD, подходящие для использования в мощных игровых компьютерах и рабочих станциях.

Изделия выполнены в формате M.2 2280: размеры составляют 22 × 80 мм. Для подключения служит интерфейс PCI Express 4.0 x4 (спецификация NVMe 1.3), благодаря чему обеспечивается высокая пропускная способность.



В основу положены микрочипы флеш-памяти 3‎D TLC NAND Flash (три бита информации в одной ячейке) и контроллер Phison PS5016-E16. Реализована поддержка команд TRIM и средств мониторинга S.M.A.R.T.



В семействе Aorus Gen4 SSD представлены три модели — вместимостью 500 Гбайт, а также 1 и 2 Тбайт. Все они способны осуществлять последовательное чтение данных со скоростью до 5000 Мбайт/с. Скорость последовательной записи достигает 2500 Мбайт/с у младшей версии и 4400 Мбайт/с у двух других.



Что касается показателя IOPS (операций ввода/вывода в секунду), то у варианта на 500 Гбайт он составляет до 400 тыс. при произвольном чтении и до 550 тыс. при произвольной записи. У двух других модификаций эти значения достигают соответственно 750 тыс. и 700 тыс.