GIGABYTE представляет внешний SSD-накопитель USB 3.2 Gen2 x2 Type C

28 декабря 2020, 15:15

GIGABYTE анонсирует выход на рынок собственных портативных внешних SSD-накопителей, представив новинку – модель VISION DRIVE SSD 1 ТB с интерфейсом USB 3.2 Gen2x2 Type C для продуктов семейства VISION.

Органично дополняя продуктовую линейку VISION, новый накопитель призван также продемонстрировать лидирующие позиции GIGABYTE на рынке инновационных и высокопроизводительных твердотельных накопителей. В состав VISION DRIVE SSD 1 ТB интегрирован SSD-накопитель поколения PCIe Gen3 x4 емкостью 1 Тбайт, для которого характерна исключительно высокая скорость на операциях чтения/записи – до 2000 Мбайт/с. Опыт инженеров GIGABYTE позволил разработать хорошо сбалансированный продукт. Анонсированный твердотельный 1-Тбайт накопитель VISION DRIVE отличает превосходные характеристики, хорошо продуманное охлаждение и близкие к идеальным параметрам противодействия ударным нагрузкам. Модель VISION DRIVE SSD 1 ТB – это оптимальный выбор для творческих личностей, занятых созданием всевозможного цифрового медиаконтента средствами ПК, которым необходим быстрый, портативный мобильный накопитель для хранения и обмена информацией с заказчиками. Кроме того, продукт также адресован пользователям, которые заинтересованы в резервном копировании данных на регулярной основе как в офисе, так и дома.



“Для многих пользователей, особенно для создателей контента, крайне важно, чтобы критичные данные или проект в целом можно быстро скопировать на другое устройство в любое время и в любом месте”, – комментирует событие директор по развитию рынка новых продуктов г-н Джексон Су (Jackson Hsu, бизнес-подразделение решений GIGABYTE, ориентированных на продажи в ИТ-канал). “По сравнению с аналогичными решениями конкурентов, высокоскоростное портативное устройство хранения данных GIGABYTE отличает разумная стоимость и превосходный дизайн, что позволяет рекомендовать продукт целевой аудитории в качестве оптимального выбора. Очевидно, мы не единственные, кто работает на рынке портативных внешних накопителей, однако, компания GIGABYTE, безусловно, один из ключевых игроков на этом рынке”, – особо отметил г-н Су. “На этапе проектирования прототипа внешнего накопителя VISION DRIVE SSD 1 ТB, разработчики GIGABYTE неоднократно обсуждали и тщательно анализировали самые смелые идеи, параллельно, инженеры и сотрудники, занимающиеся тестированием оборудования, были заняты поиском оптимального баланса между производительностью, разумным охлаждением и габаритами изделия, стремясь предложить потребителям близкое к идеалу устройство. Таким образом, нам удалось создать продукт, обладающий превосходным быстродействием на операциях чтения/записи, в 4 раза опережая по этому параметру типовые внешние SSD-накопители, при этом емкое дисковое пространство в 1 Тбайт позволяет хранить на VISION DRIVE SSD 1TB значительные массивы часто используемых данных, на фоне лучших для такого класса устройств показателей долговечности и эффективности отвода тепла. Мы считаем, что наш продукт VISION DRIVE SSD 1 ТB, определенно, является идеальным выбором для создателей цифрового медиа-контента и пользователей, уделяющих самое серьезное внимание вопросам хранения и резервного копирования данных на регулярной основе”.



Внешний SSD-накопитель GIGABYTE органично дополняет семейство продуктов VISION, куда в настоящий момент уже входят модули памяти, а также материнские и графические платы. В основе концептуально дизайна продуктов VISION – белая матовая поверхность конструктивных элементов, защищенных от воздействия отпечатков пальцев, а также стилизованная под кожу текстурированная поверхность, придающая продукту теплый оттенок и особые привилегии, как сумма всех перечисленных показателей, плюс безусловное качество исполнения изделия в заводских условиях. Основание изделия черного цвета менее восприимчиво к загрязнению и влиянию сторонних факторов, формирует опрятный внешний вид устройства. Стильный дизайн новинки GIGABYTE дополняет скоростной и высоконадежный контроллер Phison E12, быстрая NAND флэш-память в составе дискового массива емкостью 1 Тбайт и прогрессивный интерфейс USB 3.2 Gen2 x2 Type C, который обеспечивает потрясающее быстродействие до 2000 Мбайт/с на операциях чтения/записи. Таким образом, в активе VISION DRIVE SSD 1 ТB удобство применения, компактные габариты, емкий дисковый массив и потрясающая производительность.



Типовые портативные устройства для хранения данных, в рамках предложенных габаритов, обычно не могут похвастать совершенной схемой охлаждения. В частности, NVMe-накопители в процессе эксплуатации сильно подвержены перегреву, который может стать причиной нестабильной работы и даже потери данных, в результате воздействия высоких температур на микросхемы памяти. Чтобы решить проблему рассеивания тепла, на этапе разработки VISION DRIVE SSD 1 ТB инженеры GIGABYTE протестировали множество конструкций, предложили свой вариант и обнаружили в процессе испытаний серийных образцов, что результаты реальных тестов оказались даже лучше наших предварительных оценок. Благодаря применению экологически чистых материалов, особого пластика, который устойчив к растрескиванию и ударным нагрузкам, в сочетании многочисленными ребрами жесткости на корпусе, готовое изделие GIGABYTE выгодно отличает высокая механическая прочность. На SSD-модуле по обе стороны печатной платы установлены специальные радиаторы с наноуглеродным покрытием, обладающие высокой теплопроводностью. Эффективность охлаждения повышается также за счет предусмотренных конструктивом корпуса вентиляционных отверстий, расположенных снизу и по бокам, без ущерба для эстетики. Как показали реальные испытания, предложенная схема гарантирует комфортный температурный режим для ключевых модулей SSD-накопителя даже при выполнении самых ресурсоемких приложений, предотвращая падение производительности в результате перегрева контроллера или микросхем памяти, т.н. эффект термотроттлинга).



Для того, чтобы продлить срок службы VISION SSD и повысить его устойчивость к ударным нагрузкам, печатная плата изделия крепится к корпусу винтами, а на операциях монтажа электронной элементной базы используется увеличенное количество припоя. Кроме того, предохранить накопитель и его составные части в случае падения помогает стальной защитный кожух. Практические результаты реальных испытаний убедительно доказывают, что накопитель VISION DRIVE SSD 1 ТB соответствует требованиям, изложенным в директиве MIL-STD-810G 516.6 (стандарт военной приемки, США). В частности, при падении накопителя GIGABYTE с высоты 1,22 м на углах его корпуса могут образоваться лишь отдельные потертости, которые никак не повлияют на общую производительность изделия, его надежность и другие ключевые эксплуатационные характеристики.



Комплектом поставки внешнего накопителя VISION DRIVE SSD 1 ТB предусмотрены кабели USB Type-C и USB Type A, а также элегантный дорожный футляр, который позволит уберечь устройство при транспортировке и всегда держать под рукой соединительные интерфейсные кабели. Устройство на аппаратном уровне совместимо со всеми, представленными на рынке, современными платформами, и гарантированно работает с устройствами, оснащенными USB-интерфейсами предыдущих поколений. Для того, чтобы наши клиенты могли в полной мере оценить все преимущества VISION DRIVE SSD 1 ТB, компания GIGABYTE предлагает комплект для модернизации VISION DRIVE 1TB Upgrade Kit, средствами которого пользователи смогут подключить накопитель VISION DRIVE к PCIe-плате расширения GC-USB 3.2 GEN2X2. По завершении несложной процедуры инсталляции платы, ПК пользователя приобретает новый функционал, благодаря которому скоростные качества твердотельных накопителей VISION DRIVE раскрываются в полном объеме!



Поскольку GIGABYTE является единственной компанией на рынке, способной предложить заказчикам полный спектр SSD-накопителей, и одновременно занимается разработкой законченных решений под ключ, особую значимость приобретает качество продукции. Компания GIGABYTE была и остается приверженцем применения высококачественных материалов и активно внедряет технологии, позволяющие существенно продлить срок службы изделий. Именно поэтому все внешние накопители VISION DRIVE SSD 1 ТB проходят строгие заводские испытания на соответствие заявленным параметрам и на деле доказывают свою эффективность, демонстрируя наилучшие для указанной категории устройств показатели, по таким ключевым характеристикам как производительность, надежность, эффективность охлаждения и полезное дисковое пространство. На момент анонса доступны для заказа собственно накопитель VISION DRIVE SSD 1TB и комплект для модернизации VISION DRIVE 1TB Upgrade Kit. Подробную информацию о наличии и стоимости продукта Вам предоставят представители локальных компаний-дистрибьюторов.

