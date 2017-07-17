ADATA SE730H: внешний SSD-накопитель 3D NAND с портом USB Type-C

17 июля 2017, 10:05

ADATA Technology пополняет линейку внешних SSD-накопителей моделью SE730H, пришедшей на смену популярной SE730.

Модель SE730H может считывать и записывать данные со скоростью до 500 Мбайт/с, а применение памяти 3D TLC NAND повышает стабильность работы, при этом данный накопитель остается одним из самых компактных внешних SSD в мире. Накопитель оснащен универсальным разъемом USB-C, и благодаря стандарту USB 3.1 Gen 2 максимальная скорость передачи данных составляет 10 Гбит/с. Модель SE730H отвечает стандарту IEC IP68, а значит отлично защищена от пыли и воды, а также отличается ударопрочностью военного уровня. Накопитель SE730H совместим с ОС Windows, Mac OS и Android и доступен объемом в 256 ГБ и 512 ГБ.

Тогда как накопители предыдущего поколения были доступны только до 250 ГБ, новая модель на базе новой памяти 3D TLC NAND предлагает вдвое больший объем - до 512 ГБ. В то же время, SE730H остается самым компактным устройством среди внешних 3D NAND SSD-накопителей с портом USB Type-C. Диск весит всего 33 г, и пользователи смогут выбрать среди двух расцветок: золотой и красной. Преимущество памяти 3D TLC NAND не только в большем объеме: 3D NAND еще и на 25% долговечнее, чем 2D NAND, и при этом потребляет меньше энергии. Скорость чтения и записи достигает 500 МБ/с, что примерно в пять раз превышает скорость обычных внешних жестких дисков.Благодаря стандарту USB Type-C вам больше не придется вертеть в руках разъем, чтобы подсоединить его правильно: модель SE730H подключится к устройствам USB-C с первого раза. Поддержка протокола USB 3.1 Gen 2 обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гбит/с, что вдвое выше USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1. На такой скорости файл размером 5 ГБ можно передать всего лишь за 16 секунд, а для большой AAA-игры потребуется меньше минуты. В комплектацию входит кабель USB Type-C - USB Type-C.SE730H имеет класс защиты IEC IP68, что означает полную защиту от попадания пыли и любых частиц, а также работоспособность на глубине до 1,5 м под водой в течение 60 минут. Накопитель соответствует требованиям военного стандарта ударопрочности MIL-STD-810 516.6, что практически исключает риск повреждения диска от удара. SE730H отлично подходит для активного образа жизни. Для начала работы не требуется никаких драйверов под Windows, Mac OS или Android, что обеспечивает легкий доступ к содержимому и быструю передачу данных между устройствами: от смартфонов до настольных компьютеров.