ADATA представляет SSD Ultimate SU630 3D QLC NAND

15 ноября 2018, 12:45

ADATA Technology, ведущий производитель систем хранения данных, представляет SSD ADATA Ultimate SU630 2.5” SATA 6Gb/s.

Это первый накопитель компании на базе памяти нового поколения QLC (Quad-Level Cell) 3D NAND Flash - он обеспечивает отличную производительность и надежность по доступной цене и является альтернативой HDD при апгрейде системы.

Обеспечивая отличную производительность по цене ниже, чем у большинства SSD, модель SU630 представляет собой отличную альтернативу HDD. Она доступна объемом в 240 ГБ, 480 ГБ и 960 ГБ и благодаря памяти 3D QLC NAND Flash обеспечивает более высокую надежность, долговечность и производительность по сравнению с моделями на базе TLC. Оснащенный SLC-кэшем накопитель обеспечивает скорость чтения до 520 МБ/с и записи до 450 МБ/с[1] для быстрой загрузки системы, передачи файлов и загрузки контента. Более того, SSD поддерживает технологии защиты, включая ударопрочность в 1500G/0.5мс и устойчивость к перепаду температур (0°C ~ 70°C). При этом он также экономичнее и тише традиционных HDD.С поддержкой технологии LDPC ECC накопитель SU630 способен обнаруживать и устранять ошибки, обеспечивая целостность данных и тем самым увеличивая срок службы. Также, покупатели SU630 бесплатно получат инструменты ADATA SSD Toolbox и Migration Utility. SSD Toolbox позволяет отслеживать и управлять состоянием накопителя, включая получение информации по износостойкости и сроку службы. Migration Utility поможет с легкостью перейти с HDD на SSD, обеспечив перенос всех данных, в том числе и операционной системы.