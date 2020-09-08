Производители SSD делают ставку на QLC в надежде, что на такие накопители будет

8 сентября 2020, 12:15

Источники Digitimes сообщают, что в последнее время производители флеш-памяти наращивают выпуск чипов 3D NAND с записью 4 бит на ячейку (Quad-Level Cell, QLC).

Это вызвано выходом на рынок первых твердотельных накопителей с данной памятью, которые, хотя и отличаются пониженным ресурсом, предлагают более низкую цену. В ближайшее время ожидается быстрое проникновение SSD на базе QLC как в потребительский, так и в корпоративный секторы.

По словам источников, с 2020 года растёт использование твердотельных накопителей на базе QLC NAND для центров обработки данных и хранилищ корпоративного класса, где не требуется интенсивная перезапись данных, а скорость и объёмы важны. Твердотельные накопители QLC более востребованы, в частности, для высокопроизводительных и недорогих устройств хранения, работающих через интерфейс SATA.



Недавно компания Phison Electronics выпустила контроллер S12DC для твердотельных накопителей SATA корпоративного класса на базе QLC общим объёмом до 15,36 Тбайт, причём поставки образцов уже начались. Аналитики из TrendFocus указывают, что рынок корпоративных твердотельных накопителей будет потреблять более 10 миллионов единиц SSD в год в течение нескольких ближайших лет.



Технология QLC помогает добиться более доступной цены, сокращая разрыв в стоимости единицы хранения данных между жёсткими дисками и твердотельными накопителями. Micron первой сделала технологию QLC доступной в SSD корпоративного класса. Между тем, по словам источников, твердотельные накопители QLC постепенно выходят на рынок хранилищ, ориентированных на потребителя.





Некоторые производители модулей памяти представили свои серии QLC SSD для обычных пользователей. Например, Team Group недавно выпустила 2,5-дюймовый твердотельный накопитель SATA потребительского уровня ёмкостью 15,36 Тбайт и стоимостью $4000. В этом SSD используется флеш-технология QLC NAND, а показатель надёжности составляет 2560 TBW (общий гарантированный объём записи в терабайтах).