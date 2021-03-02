Intel представила серию накопителей SSD 670p — до 2 Тбайт QLC и до 3500 Мбайт/с

2 марта 2021, 9:15

Компания Intel представила серию потребительских NVMe-накопителей SSD 670p в форм-факторе M.2-2280 для интерфейса PCI-Express 3.0 x4.

Новинки позиционируются в качестве решений для массового пользователя и представлены в объёмах 512 Гбайт, 1 и 2 Тбайт.

В основе серии накопителей Intel SSD 670p используются 144-слойные чипы флеш-памяти 3D QLC NAND и 8-канальный контроллер Silicon Motion SM2265G, работающий в паре с 256 Мбайт кеш-памяти DDR3L.



Модели объёмом на один и два терабайта предлагают скорость последовательного чтения до 3500 Мбайт/c. У младшей модели на 512 Гбайт этот показатель заявлен на уровне 3000 Мбайт/с. Скорость последовательной записи также варьируется от модели к модели. У младшей он составляет до 1600 Мбайт/с, у модели объёмом 1 Тбайт — до 2500 Мбайт/с, а у варианта на 2 Тбайт — до 2700 Мбайт/с.



Все новинки предлагают существенно повышенный показатель надёжности по отношению к предыдущим решениям на базе чипов памяти 3D NAND QLC. У младшей он составляет 185 TBW (гарантированный объём записи в терабайтах), у модели на 1 Тбайт — до 370 TBW, а у старшей версии на 2 Тбайт — до 740 TBW.

Производитель даёт на новинки 5-летнюю гарантию. Модель NVMe-накопителя Intel SSD 670p объёмом 512 Гбайт производитель оценил в $89. Варианты объёмом 1 и 2 Тбайт получили ценники в $154 и $329 соответственно.



(С) 3dnews