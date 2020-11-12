12 ноября 2020, 9:15

Карта расширения HighPoint SSD7140 позволит объединить восемь NVMe M.2 SSD

Компания HighPoint анонсировала карту расширения SSD7140, позволяющую сформировать высокопроизводительный массив хранения данных на основе твердотельных модулей NVMe M.2 SSD.

Новинка устанавливается в слот PCI Express 3.0 x16 на материнской плате настольного компьютера или рабочей станции. Изделие снабжено восемью коннекторами для подключения твердотельных накопителей М.2 типоразмера 2242/2260/2280.

Возможно формирование массивов RAID 0, 1, 10. Заявленная скорость передачи информации достигает 14 Гбайт/с. Максимальная суммарная вместимость может составлять 64 Тбайт в конфигурации 8 × 8 Тбайт.

Карта расширения имеет однослотовое исполнение. Система активного охлаждения объединяет радиатор полного покрытия и два вентилятора. Габариты составляют 285 × 111 × 21 мм.


Говорится о совместимости с компьютерами под управлением операционных систем Microsoft Windows, Apple macOS и Linux. Сведений об ориентировочной цене карты HighPoint SSD7140 пока, к сожалению, нет.

(С) 3dnews.


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