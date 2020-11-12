Карта расширения HighPoint SSD7140 позволит объединить восемь NVMe M.2 SSD

12 ноября 2020, 9:15

Компания HighPoint анонсировала карту расширения SSD7140, позволяющую сформировать высокопроизводительный массив хранения данных на основе твердотельных модулей NVMe M.2 SSD.

Новинка устанавливается в слот PCI Express 3.0 x16 на материнской плате настольного компьютера или рабочей станции. Изделие снабжено восемью коннекторами для подключения твердотельных накопителей М.2 типоразмера 2242/2260/2280.



Возможно формирование массивов RAID 0, 1, 10. Заявленная скорость передачи информации достигает 14 Гбайт/с. Максимальная суммарная вместимость может составлять 64 Тбайт в конфигурации 8 × 8 Тбайт.



Карта расширения имеет однослотовое исполнение. Система активного охлаждения объединяет радиатор полного покрытия и два вентилятора. Габариты составляют 285 × 111 × 21 мм.

Говорится о совместимости с компьютерами под управлением операционных систем Microsoft Windows, Apple macOS и Linux. Сведений об ориентировочной цене карты HighPoint SSD7140 пока, к сожалению, нет.

(С) 3dnews.