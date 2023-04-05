Новые карты QM2 от QNAP с дополнительными слотами M.2 NVMe SSD для NAS или ПК

5 апреля 2023, 9:15

QNAP представляет новые карты расширения QM2 с интерфейсом подключения PCIe Gen3: QM2-2P-344A и QM2-2P-384A.



Карты серии QM2 можно установить в совместимые сетевые накопители QNAP или компьютеры под управлением Windows и Linux, чтобы добавить слоты под твердотельные накопители M.2 NVMe (продаются отдельно) для повышения производительности системы и увеличения емкости хранилища.

Новинки оснащены термодатчиками накопителей, чтобы отслеживать температуру в режиме реального времени, а также эффективным модулем охлаждения из радиатора и вентилятора с регулируемой скоростью вращения, который минимизирует вероятность перегрева и обеспечивает высокую производительность. Твердотельные накопители M.2 NVMe можно использовать либо для кэширования данных часто используемых приложений, требовательных к IOPS, либо для простого хранения файлов в качестве быстрого слоя в многоуровневой конфигурации QNAP NAS.QM2-2P-344A и QM2-2P-384A поддерживают операционные системы Windows/Linux и идеально подходят для создания томов хранения из NVMe SSD на серверах или рабочих станциях при использовании ресурсоемких приложений, таких как анализ данных и редактирование видео.Ключевые технические характеристикиQM2-2P-344A: два слота для накопителей M.2 22110/2280 PCIe NVMe SSD, интерфейс PCIe Gen 3 x4 (32 Гбит/с).QM2-2P-384A: два слота для накопителей M.2 22110/2280 PCIe NVMe, интерфейс PCIe Gen 3 x8 (64 Гбит/с).