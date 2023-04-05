QNAP TS-h1290FX — первая настольная All-Flash СХД для дисков U.2 NVMe/SATA

5 апреля 2023, 15:15

Компания QNAP выпустила первое флэш-хранилище QNAP PCIe 4.0 и U.2 NVMe/SATA в настольном корпусе, предназначенное для рабочих сред и сценариев, где требуется доступ к большим объемам данным с высокой скоростью и низкой задержкой, таким как организация виртуальных рабочих столов и серверов приложений, а также совместная обработка и редактирование видео высокого разрешения в режиме реального времени.

Благодаря 8- или 16-ядерным процессорам AMD EPYC, встроенным интерфейсам подключения 25 и 10 Гбит/c, слотам расширения PCIe Gen 4 и емкости хранения до 1 петабайта, TS-h1290FX обеспечивает до 816K/318K операций ввода-вывода в секунду при произвольном чтении/записи iSCSI 4K.Благодаря элегантному дизайну, гибкомасштабируемой дисковой подсистеме и практически бесшумному охлаждению TS-h1290FX идеально подходит для малого и среднего бизнеса, офисных команд и творческих групп. NAS полностью совместим с основными программными решениями для редактирования видео 4К/8К и поможет в задачах, требующих высокой пропускной способности. Для оптимизации рабочих процессов TS-h1290FX обеспечивает прямое подключение до 20 компьютеров/рабочих станций при использовании сетевых карт QNAP PCIe. Безвентиляторное охлаждение процессора и почти бесшумный 90-мм системный вентилятор обеспечивают эффективное охлаждение без отвлекающих шумов, что облегчает интеграцию устройства в современные рабочие пространства. По совокупности характеристик дизайн модели TS-h1290FX был удостоен награды Red Dot Award 2022.TS-h1290FX имеет четыре слота PCIe Gen 4, в которые устанавливаются различные дополнительные карты для расширения функциональных возможностей: сетевые карты QNAP 2,5/5/25/40/100 Гбит/c для повышения пропускной способности; видеоадаптеры начального уровня для ускорения редактирования и перекодирования видео. TS-h1290FX предлагает масштабируемую конструкцию для обеспечения роста задач и бизнеса за счет подключения модулей расширения, таких как TL-D800C или TL-D800S общей совокупной емкостью до 1 петабайт.TS-h1290FX поставляется с операционной системой QuTS hero на базе ZFS, обеспечивающей гибкое управление хранилищем, комплексную защиту данных и высокую производительность для оптимизации критически важных бизнес-задач.Ключевые характеристикиTS-h1290FX-7302P-128G: 16-ядерный/32-поточный процессор AMD EPYC 7302P (разгон до 3,3 ГГц) и 128 ГБ оперативной памяти DDR4 ECC RDIMM (8x 16 ГБ).TS-h1290FX-7232P-64G: 8-ядерный/16-поточный процессор AMD EPYC 7232P (разгон до 3,2 ГГц) и 64 ГБ оперативной памяти DDR4 ECC RDIMM (8x 8 ГБ).Настольный корпус-башня, оперативная память DDR4 ECC RDIMM с возможностью расширения до 1 ТБ, двенадцать отсеков для 2,5-дюймовых твердотельных накопителей U.2 NVMe Gen 4 x4 с возможностью горячей замены (слоты также совместимы с твердотельными накопителями PCIe Gen 3 или SATA 6 Гбит/с), четыре слота расширения PCIe Gen 4, два сетевых порта SmartNIC 25 Гбит/с SFP28, два сетевых порта 2,5 Гбит/с RJ45, три порта USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с).