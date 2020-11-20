QNAP TS-h2490FU — сетевое хранилище класса с 24 отсеками для дисков

20 ноября 2020, 13:45

Компания QNAP представляет сетевое хранилище класса All‑Flash TS-h2490FU с 24 отсеками для твердотельных накопителей U.2 NVMe Gen 3 x4 и сетевыми портами 25 Гбит/с SFP28.

Встроенная операционная система QuTS hero на основе ZFS включает функции для сокращения объема хранящихся данных, оптимизации производительности и увеличения срока службы SSD.



All‑flash‑массивы на основе TS‑h2490FU и накопителей U.2 NVMe, например Western Digital Ultrastar® DC SN640, идеально подходят для операций с интенсивным вводом‑выводом и чувствительных к задержкам приложений, которые используются в средах виртуализации и корпоративных центрах обработки данных. В лабораторных испытаниях NAS обеспечил до 472 000/205 000 произвольных операций ввода‑вывода в секунду при чтении/записи данных iSCSI 4K с низкой задержкой.



Аппаратная часть TS‑h2490FU на базе процессора AMD EPYC™ серии 7002 2‑го поколения обеспечивает революционную производительность и пропускную способность 32 Гбит/с для каждого твердотельного накопителя. Модификация TS‑h2490FU‑7302P‑128G содержит два двухпортовых сетевых адаптера SmartNIC 25 Гбит/с SFP28, при использовании которых скорость передачи достигает 100 Гбит/с в режиме объединении портов. Пять слотов PCIe Gen 4 предназначены для расширения функциональности NAS путем добавления дополнительных сетевых карт, твердотельных накопителей M.2 и адаптеров для подключения модулей расширения емкости.



Операционная система QuTS hero ориентирована на целостность данных благодаря средствам самовосстановления, а также включает дедупликацию и сжатие для сокращения объема информации и эффективного использования SSD. Дополнительные функции, такие как объединение записи, TRIM и избыточное выделение ресурсов в пуле, повышают производительность и продлевают срок службы твердотельных накопителей. Поддерживается практически неограниченное количество моментальных снимков и управление версиями для надежной защиты данных. Встроенный Центр приложений предлагает дополнительное программное обеспечение для таких задач, как размещение виртуальных машин и контейнеров, создание облачного шлюза, а также локальное, удаленное и облачное резервное копирование.



Технические характеристики



TS‑h2490FU‑7232P‑64G: 8‑ядерный процессор AMD EPYC™ 7232P c 16 потоками и тактовой частотой 3,1 ГГц (автоматически повышается до 3,2 ГГц), 64 ГБ памяти RDIMM DDR4 ECC (8 x 8 ГБ), два порта 25 Гбит/c SFP28 SmartNIC.



TS‑h2490FU‑7302P‑128G: 16‑ядерный процессор AMD EPYC™ 7302P с 32 потоками и тактовой частотой 3,0 ГГц (автоматически повышается до 3,3 ГГц), 128 ГБ памяти RDIMM DDR4 ECC (8 x 16 ГБ), четыре порта 25 Гбит/c SFP28 SmartNIC.



Корпус высотой 2U для монтажа в стойку, 24 отсека для твердотельных накопителей U.2 NVMe Gen 3 x4, два сетевых порта 2,5 Гбит/c RJ‑45, пять слотов PCIe Gen 4, два порта USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/c), два блока питания мощностью 1100 Вт.