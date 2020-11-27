Сетевые накопители QNAP TS-x32PXU для монтажа в стойку

27 ноября 2020, 11:45

QNAP сообщает о начале поставок стоечных сетевых накопителей серии TS-x32PXU с 4, 8 или 12 дисковыми отсеками, четырехъядерным процессором Annapurna Labs AL‑324 1,7 ГГц, оперативной памятью DDR4 (расширяется до 16 ГБ), двухпортовыми сетевыми адаптерами 10 Гбит/c SFP+ и 2,5 Гбит/c RJ‑45, а также слотом PCIe Gen2 x2 для расширения функциональности.

Ассортимент дополнительных комплектующих включает сетевые адаптеры 10, 5 и 2,5 Гбит/c, карты расширения серии QM2 с двумя слотами под твердотельные накопители M.2 для организации SSD‑кэша или отдельного уровня хранения, карту QXP‑10G2U3A с двумя портами USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с). В сочетании с коммутаторами серии QSW можно получить 10‑гигабитную сетевую инфраструктуру на базе решений QNAP.Встроенная операционная система QTS поддерживает широкий спектр прикладных приложений, в том числе HBS (Hybrid Backup Sync) для резервного копирования и синхронизации файлов с локальными, удаленными и облачными хранилищами, Boxafe для резервного копирования данных из веб‑сервисов Google G Suite и Microsoft 365, QVR Pro для организации системы IP‑видеонаблюдения, Qcenter для централизованного управления и мониторинга нескольких NAS.Масштабирование емкости выполняется при помощи модулей расширения QNAP серий TR и TL, свободных емкостей других NAS по технологии VJBOD, а также облачных ресурсов на публичных сервисах хранения через приложения HybridMount и VJBOD Cloud.Модификации и ключевые технические характеристикиTS‑432PXU‑2G: корпус высотой 1U, четыре дисковых отсека, 2 ГБ оперативной памяти DDR4TS‑832PXU‑4G: корпус высотой 2U, восемь дисковых отсеков, 4 ГБ оперативной памяти DDR4TS‑832PXU‑RP‑4G: корпус высотой 2U, восемь дисковых отсеков, 4 ГБ оперативной памяти DDR4, резервный блок питания 250 ВтTS‑1232PXU‑RP‑4G: корпус высотой 3U, двенадцать дисковых отсеков, 4 ГБ оперативной памяти DDR4, резервный блок питания 250 ВтЧетырехъядерный процессор Annapurna Labs AL‑324 с частотой 1,7 ГГц, слот для оперативной памяти DDR4 UDIMM максимальным объемом 16 ГБ; 3,5‑дюймовые отсеки для накопителей SATA 6 Гбит/с с возможностью горячей замены; два порта 10 Гбит/c SFP+, два порта 2,5 Гбит/c RJ‑45, слот PCIe Gen2 x 2, четыре порта USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с).