QNAP TS-1886XU - гибридный 18-дисковой NAS для бизнеса

12 марта 2020, 14:15

Компания QNAP представляет 18‑дисковый сетевой накопитель TS‑1886XU‑RP в стоечном исполнении корпуса с двумя блоками питания для предприятий малого и среднего бизнеса, а также корпоративного применения. Модель имеет комбинированную дисковую корзину: двенадцать отсеков предназначены для3,5‑дюймовых жестких дисков и шесть для 2,5‑дюймовых твердотельных накопителей. Такая гибридная конфигурация оптимально подходит для использования автоматического тиринга по технологии Qtier.Аппаратную базу составляют процессор Intel семейства Xeon D и оперативная ECC‑память DDR4 максимальным объемом 128 ГБ. Характеристики и возможности NAS можно расширить, если установить в PCIe‑слоты: сетевые карты с портами 10/25/40 Гбит/с, модули серии QM2 со слотами для SSD форм‑фактора M.2 и дополнительными сетевыми разъемами, графические адаптеры, а также карты с интерфейсом SAS для подключения дисковых полок.К двум портам 10GbE SFP+ на базе контроллера Broadcom BCM57412 из серии NetXtreme‑E с поддержкой RDMA Converged Ethernet (протоколы RoCE и RoCEv2) можно добавить дополнительную 25‑гигабитную сетевую карту QXG‑25G2SF‑CX4 для ускорения обмена данными, например с серверами виртуализации VMware EXSi по протоколу iSER (расширение iSCSI для работы в сетях RDMA).TS‑1886XU‑RP совместим с платформами виртуализации VMware, Citrix, Microsoft Hyper‑V и Windows Server 2016, а также имеет встроенные средства для запуска виртуальных машин и контейнеров. Для резервного копирования и восстановления данных с минимальным RTO предусмотрены моментальные снимки на основе блоков. При использовании SSD можно создать кэш и резервировать избыточную емкость (от 1% до 60%), чтобы повысить скорость файловых операций и срок службы накопителей.Основные технические характеристикиTS‑1886XU‑RP‑D1622‑8G: четырехъядерный процессор Intel Xeon D‑1622 с тактовой частотой 2,6 ГГц (авторазгон до 3,2 ГГц), оперативная ECC‑память DDR4 объемом 8 ГБ (4 ГБ x2)TS-1886XU‑RP‑D1602‑4G: двухъядерный процессор Intel Xeon D‑1602 с тактовой частотой 2,5 ГГц (авторазгон до 3,2 ГГц), оперативная ECC‑память DDR4 объемом 4 ГБ (4 ГБ x1)Стоечный корпус высотой 2U на 18 дисковых отсеков SATA III 6 Гбит/c: 12 типоразмера 3,5 дюйма и 6 — 2,5 дюйма; два порта SFP+ 10 Гбит/с, четыре порта RJ‑45 1 Гбит/c, два порта USB 3.1 5 Гбит/с, четыре слота PCIe: два Gen 3 x4 (один занят адаптером с портами SFP+) и два Gen 3 x8 (если не используются слоты 3 x4), два блока питания 550 Вт.