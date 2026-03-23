QNAP TS-h1655XeU-RP - гибридный 16-дисковый сетевой накопитель

23 марта 2026, 14:45

Компания QNAP выпустила сетевой накопитель (NAS) TS-h1655XeU-RP под управлением операционной системы QuTS hero на базе файловой системы ZFS, оснащенный двенадцатью отсеками для 3,5-дюймовых SATA-дисков и четырьмя универсальными слотами E1.S/M.2 для твердотельных накопителей (SSD).

Этот NAS идеально подходит для предприятий и профессиональных пользователей, реализующих централизованное хранение, совместную обработку и резервное копирование данных большого объема, виртуализацию и видеонаблюдение.

Компактный корпус TS-h1655XeU-RP высотой 3U для установки в стойку не только поддерживает модули расширения малой глубины QNAP для беспрепятственного увеличения емкости, но и включает расположенные сзади слоты M.2/E1.S NVMe для экономичного повышения производительности хранилища или сети, что делает его идеальным выбором для предприятий любого размера.Ключевые характеристики

Файловая система корпоративного уровня: ZFS поддерживает самовосстановление, встроенную дедупликацию и сжатие данных, репликацию на блочном уровне (SnapSync) для аварийного восстановления, защиту данных «однократная запись многократное чтение» (WORM) для обеспечения неизменяемости и оптимизацию производительности твердотельных накопителей (SSD) для критически важных бизнес-нагрузок.

Корпус высотой 3U малой глубины: При глубине всего 29,6 см (11,6 дюймов) TS-h1655XeU-RP помещается в компактные стойки и комплексы периферийных вычислений, что делает его идеальным для помещений с аудиовизуальным оборудованием, серверных комнат и постов видеонаблюдения с ограниченным пространством.

Мощная аппаратная база: 8-ядерный процессор Intel® Atom® поддерживает технологию Intel® QuickAssist (QAT) для аппаратного ускорения сжатия и распаковки данных. Оперативная память расширяется до 64 ГБ с возможностью установки памяти с поддержкой кода коррекции ошибок (ECC) для повышения стабильности.

Инновационные слоты E1.S/M.2 NVMe: Четыре встроенных слота E1.S/M.2 PCIe NVMe Gen3 обеспечивают SSD-кэширование, высокоскоростные пулы хранения или дополнительное подключение 10 Гбит/c через сетевой модуль QXG-ES10G1T для повышения производительности NAS.

Интерфейсы 2,5 и 10 Гбит/c в комплекте и масштабируемость до 25 Гбит/c: Сетевой накопитель оснащен двумя портами 2,5 Гбит/c и одним портом 10 Гбит/c. Два слота PCIe третьего поколения поддерживают установку сетевых адаптеров 25 Гбит/с, если требуется сверхбыстрая передача данных.

Резервный блок питания для повышения надежности: Два источника питания снижают риск непредвиденных простоев и обеспечивают непрерывную работу даже в критически важных средах.