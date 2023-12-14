QNAP TS-hx77AXU-RP — корпоративные ZFS СХД с процессорами AMD Ryzen

14 декабря 2023, 12:15

Компания QNAP представила новую серию корпоративных ZFS СХД высокой емкости TS-hx77AXU-RP с 12 и 16 отсеками на базе процессоров AMD Ryzen серии 7000 (сокет AM5).



Новинки оснащены оперативной памятью DDR5, слотами PCIe Gen4 и M.2 PCIe Gen5, а также резервными источниками питания, чтобы обеспечивать производительность корпоративного уровня и сверхвысокую пропускную способность, расширяемость интерфейсов и надежность хранения.

Стоечный корпус TS-h1277AXU-RP высотой 2U включает двенадцать отсеков для жестких дисков и твердотельных накопителей, а стоечный корпус TS-h1677AXU-RP высотой 3U — шестнадцать отсеков. Модели оснащаются 6-ядерными и 8-ядерными процессорами AMD Ryzen серии 7000, а также встроенной графикой AMD Radeon, которая ускоряет обработку видео и графических вычислений. Оперативная память DDR5 RAM (также поддерживается ECC RAM) предлагает высокую производительность и низкое энергопотребление для многозадачных рабочих нагрузок и может быть расширена до 128 ГБ. Два слота M.2 PCIe Gen5 (совместимы с PCIe Gen4 и PCIe Gen3) предназначены под твердотельные накопители M.2 NVMe для ускорения кэша. Пары портов 2,5 Гбит/c и 10GBASE-T обеспечивают большую пропускную способность для оптимизации виртуализации, передачи больших мультимедийных файлов и высокоскоростного резервного копирования данных. Три слота PCIe Gen4 позволяют устанавливать различные карты расширения, в том числе сетевые карты 25 и 100 Гбит/c для высокоскоростной сети, карты QM2 для добавления дополнительных слотов SSD M.2, карты Fibre Channel для организации SAN и карты расширения хранилища для подключения до восьми модулей TL-R2400PES-RP PCIe JBOD с 24 отсеками для размещения данных в несколько петабайт.Серия TS-hx77AXU-RP работает под управлением операционной системы QuTS hero и использует файловую систему ZFS с приоритетом на целостность данных при помощи таких функций, как самовосстановление и WORM (однократная запись, многократное чтение). Также поддерживается до 65 536 мгновенных снимков и встроенная дедупликация для эффективного хранения и высокоскоростного доступа приложений с интенсивным использованием данных, таких как виртуализация. Предприятия могут развернуть план аварийного восстановления с нулевым RPO (целевое время восстановления) при помощи технологии SnapSync, которая синхронизирует данные в реальном времени между двумя NAS.Ключевые характеристикиTS-h1277AXU-RP-R5-16G: стоечный корпус высотой 2U, 12 отсеков для HDD или SSD, 6-ядерный/12-поточный процессор AMD Ryzen 5 серии 7000 (до 5,1 ГГц), 16 ГБ ОЗУ DDR5 без ECC (также поддерживается ОЗУ ECC)TS-h1277AXU-RP-R7-32G: стоечный корпус высотой 2U, 12 отсеков для HDD или SSD, 8-ядерный/16-поточный процессор AMD Ryzen 7 серии 7000 (до 5,3 ГГц), 32 ГБ ОЗУ DDR5 без ECC (также поддерживается ОЗУ ECC)TS-h1677AXU-RP-R7-32G: стоечный корпус высотой 3U, 16 отсеков для HDD или SSD, 8-ядерный/16-поточный процессор AMD Ryzen 7 серии 7000 (до 5,3 ГГц), 32 ГБ ОЗУ DDR5 без ECC (также поддерживается ОЗУ ECC)Память DDR5 расширяется до 128 ГБ (4 x 32 ГБ), два порта 2,5 Гбит/с RJ45, два порта 10GBASE-T, два слота M.2 2280 PCIe Gen5, три слота расширения PCIe Gen4, два порта USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с, тип A), резервный источник питания.