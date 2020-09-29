Новая ОС QuTS hero на основе ZFS и специальные модели NAS от QNAP

29 сентября 2020, 12:45

Компания QNAP представила новую операционную систему QuTS hero, которая объединяет приложения QTS и 128‑битную файловую систему ZFS для гибкого управления хранилищем, комплексной защиты данных и высокой производительности.

QuTS hero уже предустановлена на специальных моделях NAS — TS‑h977XU‑RP и TS‑h1277XU‑RP с девятью и двенадцатью дисковыми отсеками соответственно.



Независимо от того, используется ли сетевой накопитель как корпоративный файловый сервер, IP‑видеорегистратор, хранилище для бэкапов или VDI, станция для рендеринга или совместного редактирования контента, QuTS hero повышает защищенность данных и производительность таких бизнес‑задач.



Целостность данных достигается сквозными контрольными суммами и средствами самовосстановления, которые использует файловая система ZFS. Отказоустойчивость реализуют стандартные конфигурации RAID, а также режимы Triple Parity и Triple Mirror. На запись состояния папок и LUN предусмотрено до 65 535 мгновенных снимков с поддержкой репликации на удаленные NAS‑сервера. Для одновременной оптимизации используемой емкости и нагрузки на интерфейсы ввода‑вывода применяются встроенные дедупликация, сжатие и уплотнение данных. Дополнительный прирост производительности дают технологии многоуровневого кэширования на чтение и запись.



Центр приложений (App Center), аналогичный доступному в QTS, предлагает готовые утилиты для расширения функциональности, которые решают такие задачи, как запуск виртуальных машин и контейнеров, комплексное резервное копирование, создание облачного шлюза и другие. QuTS hero NAS также совместимы со средами виртуализации VMware, Citrix, Microsoft Hyper‑V и Windows Server 2019.



Новые модели NAS под управлением QuTS hero оснащены восьмиядерным процессором AMD Ryzen™ 7 3700X и четырьмя сетевыми портами 10 Гбит/c (два SFP+ и два RJ‑45). Аппаратная база расширяется через свободные PCIe‑слоты, куда устанавливаются сетевые адаптеры 10, 25 и 40 Гбит/с, карты QM2 со слотами для твердотельных накопителей M.2, двухпортовые карты Fibre Channel 16 и 32 Гбит/c для интеграции в сети хранения SAN, а также карты с двумя разъемами SAS 12 Гбит/c для подключения дисковых модулей.



Ключевые технические характеристики



TS‑h977XU‑RP‑3700X‑32G: 9 дисковых отсеков, 32 ГБ памяти DDR4 (2 x 16 ГБ)



TS‑h1277XU‑RP‑3700X‑32G: 12 дисковых отсеков, 32 ГБ памяти DDR4 (2 x 16 ГБ)



TS‑h1277XU‑RP‑3700X‑128G: 12 дисковых отсеков, 128 ГБ памяти DDR4 (4 x 32 ГБ)



Процессор AMD Ryzen™ 7 3700X на 8 ядер/16 потоков с тактовой частотой 3,4 ГГц, которая автоматически повышается по технологии Turbo Core до 4,4 ГГц; оперативная память DDR4 объемом до 128 ГБ; 10‑гигабитные сетевые порты: два SFP+ и два RJ‑45 на базе PCIe‑адаптера; резервный блок питания мощностью 300 Вт.