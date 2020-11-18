QNAP представила QuTS hero

18 ноября 2020, 11:15

15 октября в рамках форума «All‑over‑IP» 2020 состоялась онлайн‑конференция «Тенденции обработки и хранения видеоданных.

Сетевые регистраторы и облачные хранилища». Участниками мероприятия стали сотрудники российского офиса QNAP, региональный менеджер Иван Котенок и менеджер по продукции Дмитрий Антонов, которые представили презентацию: «Эффективное, надежное и комфортное хранение данных. ОС QuTS hero — новое слово в СХД». Также в онлайн-конференции участвовали представители компаний Western Digital, Synology, Axis Communications и Яндекс.Облако.

Участники обсудили наиболее востребованные сферы применения СХД, особенности использования для видеонаблюдения и передовые технологии, которые заслуживают внимания потенциальных заказчиков. После выступлений прошли обсуждения роли данных в цифровой трансформации предприятий.На сегодняшний день линейка сетевых накопителей QNAP под управлением операционной системы QuTS hero состоит из 12 настольных и стоечных моделей различной емкости. Все устройства оснащены современными высокопроизводительными серверными процессорами Intel® Xeon® и AMD Ryzen™, а также интерфейсами Ethernet 10 Гбит/с.QuTS hero — это сочетание большого количества приложений с файловой системой ZFS, которую отличают эффективность, надежность и удобство работы с данными.Эффективность — широкий выбор совместимых дисков ведущих производителей экономит бюджет, а такие функции, как дедупликация и сжатие на лету увеличивают ресурс службы носителей.Надежность — система ZFS включает функции самовосстановления и WORM (однократная запись, многократное чтение), при этом RAID‑массивы пересобираются практически мгновенно.Комфорт — системы хранения данных под управлением QuTS hero готовы к работе прямо «из коробки». App Center предлагает широкий выбор приложений, в том числе бесплатных, для решения разнообразных задач, от каталогизации мультимедиа до интеллектуальной обработки данных. Многие модели поддерживают добавление сетевых интерфейсов Ethernet 25 и 40 Гбит/с, а также Fiber Channel.