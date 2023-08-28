Новая версия QuTS hero h5.1.0 на базе ZFS с поддержкой многоканального SMB

28 августа 2023, 15:15

Компания QNAP официально выпустила операционную систему QuTS hero версии h5.1.0 на базе ZFS, которая получила дополнительные функции и возможности для надежного хранения и передачи больших данных в критически важных задачах.

Сетевые накопители под управлением QuTS hero на базе ZFS поддерживают такие передовые технологии, как самовосстановление и сокращение данных, оптимизацию записи на SSD, а также функцию SnapSync для резервирования и восстановления общих папок и iSCSI LUN в реальном времени.

Ключевые нововведения QuTS hero h5.1.0:Многоканальный протокол SMB объединяет несколько сетевых подключений, чтобы увеличить доступную полосу пропускания и повысить скорость передачи — это особенно эффективно при передаче больших файлов и мультимедиа. Многоканальность также повышает отказоустойчивость сети и предотвращает прерывания работы.Существующий массив RAID-Z можно расширить одним диском или добавить от 2 до 3 дисков для увеличения объема в группы RAID с контролем четности.Улучшена производительность чтения iSCSI LUN благодаря socket zero-copy, что значительно разгружает центральный процессор NAS.Протокол AES-128-GMAC (только в клиентах Windows Server 2022® и Windows 11) значительно повышает эффективность и безопасность цифровой подписи данных по сравнению с SMB 3.1.1.Мобильное приложение QNAP Authenticator предлагает настройку двухэтапной авторизации для учетных записей NAS, включая временные одноразовые пароли, сканирование QR-кода и подтверждение входа. Также поддерживается вход без пароля.8 ролей для пользователей NAS с определенными правами на управление и доступ к данным. Делегирование ролей оптимизирует рабочие нагрузки по управлению NAS без ущерба для контроля доступа к файлам.Система автоматически перемещает данные с потенциально неисправного диска на запасной в группе RAID до их повреждения, что сокращает время и риски перестроения массива — это значительно повышает надежность хранения.Централизованная облачная платформа управления AMIZ Cloud поддерживает удаленную работу с QNAP NAS и устройствами виртуализации сети QuCPE. Доступен мониторинг дисковых ресурсов и состояния системы, обновление микропрограммы, а также установка/обновление/запуск/остановка приложений.