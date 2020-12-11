QNAP TS-h937AX — гибридный 9-дисковый NAS под управлением ОС QuT hero

11 декабря 2020, 14:15

Компания QNAP представляет сетевой накопитель TS-h937AX с операционной системой QuTS hero на основе ZFS, четырехъядерным процессором AMD Ryzen V1500B, гибридной 9‑дисковой корзиной, а также сетевыми портами 10 и 2,5 Гбит/c.

Модель идеально подходит для работы в связке с коммутаторами серии QSW внутри сетевых сред 10, 5 и 2,5 Гбит/c в небольших офисах и творческих студиях.

TS‑h973AX имеет пять отсеков для 3,5‑дюймовых дисков SATA, два слота для 2,5‑дюймовых твердотельных накопителей U.2 NVMe или SATA и два разъема для 2,5‑дюймовых твердотельных накопителей SATA. При использовании SSD доступные такие функции, как кэширование, объединение записи и избыточное выделение ресурсов (Over‑Provisioning). Общая емкость хранилища масштабируется с помощью дисковых модулей расширения, а также ресурсов других сетевых накопителей QNAP по технологии VJBOD.Мультигигабитный порт 10GBASE‑T и два порта 2,5 Гбит/c RJ‑45 поддерживают объединение и аварийное переключение для интенсивного и бесперебойного доступа к файлам при выполнении задач виртуализации, резервного копирования и восстановления данных.Операционная система QuTS Hero на основе ZFS обеспечивает целостность данных за счет алгоритмов самовосстановления и поддерживает продвинутые конфигурации RAID с тройной четностью (Triple‑Parity) и тройным зеркалированием (Triple Mirror) для отказоустойчивого хранения. Встроенные функции дедупликации, компрессии и сжатия данных сокращают общий объем хранилища при одновременном повышении скоростей чтения и записи. Дополнительная защита информации реализуется практически неограниченным количеством моментальных снимков с управлением версиями. Технология блочной репликации SnapSync в режиме реального времени гарантирует, что на основном и резервном NAS хранятся идентичные данные.QuTS Hero включает в себя Центр приложений с устанавливаемыми по запросу программными пакетами для расширения функциональности, которые помогают запускать виртуальные машины и контейнеры, упростить локальное, удаленное и облачное резервное копирование, выполнять бэкапы данных из веб‑сервисов Google G Suite и Microsoft 365, создать облачный шлюз для работы с публичными сервисами хранения, синхронизировать файлы между омпьютерными устройствами, организовать систему IP‑видеонаблюдения и многое другое.Ключевые технические характеристикиTS‑h973AX‑8G: 8 ГБ памяти (1 x 8 ГБ) с возможностью расширения до 32 ГБTS‑h973AX‑32G: 32 ГБ памяти (2 x 16 ГБ)Настольный корпус; пять отсеков для 3,5‑дюймовых дисков SATA 6 Гбит/с, два комбинированных слота для 2,5‑дюймовых твердотельных накопителей U.2 NVMe PCIe Gen 3 x4 или SATA 6 Гбит/с, два слота для 2,5‑дюймовых твердотельных накопителей SATA 6 Гбит/с; четырехъядерный процессор AMD Ryzen™ V1500B с тактовой частотой 2,2 ГГц; сетевой порт 10GBASE‑T (10, 5, 2,5 и 1 Гбит/c, 100 Мбит/c), два сетевых порта 2,5 Гбит/c RJ‑45 (2,5 и 1 Гбит/c, 100 Мбит/с); четыре порта USB .2 Gen 2 10 Гбит/с (один Type‑C и три Type‑A).