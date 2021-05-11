OC QNAP QuTS hero h4.5.2. - синхронизация данных в реальном времени

11 мая 2021, 13:15

Компания QNAP выпустила операционную систему QuTS hero версии h4.5.2, где реализованы функция SnapSync для синхронизации критически важных данных и запатентованный алгоритм QSAL (QNAP SSD Anti wear Leveling), который предотвращает одновременные сбои нескольких твердотельных накопителей для повышенной защиты данных и надежности системы.



QuTS hero основана на 128-битной файловой системе ZFS, которая поддерживает целостность и самовосстановление данных для их проактивной защиты. Аварийное восстановление и защиту от программ-вымогателей предоставляют моментальные снимки, которые можно создать практически в неограниченном количестве и непосредственно при записи данных. Функция SnapSync в реальном времени синхронизирует блоки данных с целевым хранилищем, чтобы основной и резервный NAS всегда хранили одну и ту же информацию для минимизации RPO и рисков ее потери.

По мере роста внедрения твердотельных накопителей предприятиям необходимо учитывать возрастающий риск потери данных из-за сложности восстановления с неисправных SSD. Срок службы SSD определяется конечным числом операций записи. Вполне возможно, что срок службы нескольких твердотельных накопителей в одном массиве закончится одновременно, что приведет к сбою RAID с неизбежной потерей данных. Алгоритм QSAL регулярно определяет срок службы и надежность дискового массива. После того как срок службы SSD составляет менее 50%, QSAL динамически распределяет избыточное пространство и предоставляет достаточно времени для восстановления, прежде чем накопитель выйдет из строя. Это предотвращает одновременные отказы нескольких твердотельных накопителей и повышает надежность всей системы. QSAL оказывает минимальное влияние на использование дискового пространства, при этом значительно увеличивает надежность доступности данных для RAID SSD.Дополнительные ключевые особенности QuTS Hero:Кэш чтения из основной памяти (L1 ARC), кэш чтения второго уровня SSD (L2 ARC) и ZFS Intent Log (ZIL) обеспечивают надежную синхронизацию транзакций и повышают защиту от сбоев электропитания.Максимальная емкость отдельных общих папок до 1 петабайта.Встроенная обработка стандартных уровней RAID и дополнительных ZFS RAID (RAID Z), а также гибкая архитектура пулов хранения. Режимы RAID Triple Parity и Triple Mirror обеспечивают более высокий уровень защиты данных.Блочная встроенная дедупликация, сжатие и уплотнение данных уменьшают размер файлов, чтобы сократить занимаемую емкость и оптимизировать производительность хранилища, а также продлить срок службы SSD.Автоматическая фиксация WORM (Write Once, Read Many) предотвращает изменение сохраненных данных. Данные в общих папках WORM можно только записывать, их нельзя удалять или изменять, что обеспечивает целостность первоначального состояния.Центр приложений с готовыми программными пакетами, которые устанавливаются по запросу и расширяют функциональность NAS такими возможностями, как запуск виртуальных машин и контейнеров, локальное/удаленное/облачное резервное копирование, в том числе виртуальных машин VMware Hyper‑V, а также аккаунтов Google Workspace и Microsoft 365®.