Настольные NAS серии QNAP TS-hx86 с JC QuTS hero

7 декабря 2020, 11:45

Компания выпустила сетевые хранилища серии TS-hx86 с 6 и 8 дисковыми отсеками и предустановленной операционной системой QuTS Hero на основе ZFS, которая поддерживает функции самовосстановления, дедупликации и сжатия данных, продвинутые уровни RAID и моментальные снимки.

Аппаратная база включает процессоры Intel Xeon серии D‑1600 и оперативную память DDR4 ECC, четыре порта 2,5 Гбит/с, два разъема для твердотельных накопителей M.2 NVMe Gen 3 x4, два слота расширения PCIe.

Сетевые накопители имеют два отдельных 2,5‑дюймовых слота для SSD и два разъема для накопителей M.2 NVMe Gen 3 x4, чтобы организовать быстрый уровень хранения или кэширование для увеличения производительности ввода‑вывода и уменьшения задержки. Четыре 2,5‑гигабитных порта RJ‑45 поддерживают объединение и аварийное переключение, а также совместимы с коммутаторами QNAP серии QSW для сетей 10 и 2,5 Гбит/c. Два слота PCIe предназначены для добавления дополнительных сетевых карт с портами 5, 10, 25 и 40 Гбит/c, карт расширения QM2, карт QXP для подключения дисковых модулей multi‑SATA 6 Гбит/с, графических адаптеров для повышения производительности операций с видео и передачи виртуальным машинам.Операционная система QuTS Hero на основе ZFS обеспечивает целостность данных при помощи алгоритмов самовосстановления и предлагает набор конфигураций RAID, в том числе режимы с тройной четностью (Triple‑Parity) и тройным зеркалированием (Triple Mirror) для повышения отказоустойчивости. Встроенные функции дедупликации, компрессии и сжатия данных сокращают общий объем хранилища, что особенно полезно в конфигурации All‑Flash. Поддерживается практически неограниченное количество моментальных снимков и управление версиями для повышения защиты данных. Технология блочной репликации SnapSync в режиме реального времени гарантирует, что и на основном, и на дополнительном NAS хранятся идентичные данные.QuTS Hero включает в себя Центр приложений с устанавливаемыми по запросу программными пакетами для расширения функциональности NAS, которые помогают размещать виртуальные машины и контейнеры, упростить локальное, удаленное и облачное резервное копирование, выполнять бэкап данных из веб‑сервисов Google G Suite и Microsoft 365, настроить облачный шлюз для работы с публичными сервисами хранения, оптимизировать межгрупповую синхронизацию файлов, организовать систему IP‑видеонаблюдения, создать медиатеку для потоковой передачи данных и многое другое.Ключевые технические характеристикиTS‑h686: четыре 3,5‑дюймовых отсека и два отсека для 2,5‑дюймовых твердотельных накопителей; процессор Intel® Xeon® D‑1602 с 2 ядрами, 4 потоками и частотой 2,5 ГГц (ускорение Turbo Boost до 3,2 ГГц), 8 ГБ памяти DDR4 ECC (2 x 4 ГБ).TS‑h886: шесть 3,5‑дюймовых отсеков и два отсека для 2,5‑дюймовых твердотельных накопителей; процессор Intel® Xeon® D‑1622 с 4 ядрами, 8 потоками и частотой 2,6 ГГц (ускорение Turbo Boost до 3,2 ГГц), 16 ГБ памяти DDR4 ECC (2 x 8 ГБ).Настольный корпус, дисковые отсеки SATA 6 Гбит/с с поддержкой горячей замены, два разъема для твердотельных накопителей M.2 NVMe Gen 3 x4, четыре порта 2,5 Гбит/c RJ‑45, два слота PCIe Gen 3 x8, три порта USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с).