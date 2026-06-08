QNAP TS-h1077AFU — десятидисковый NAS на процессоре серии AMD Ryzen PRO 7000

8 июня 2026, 11:15

Компания QNAP Systems выпустила десятидисковый NAS-сервер TS-h1077AFU.



Модель оснащена операционной системой QuTS hero с файловой системой ZFS, процессором серии AMD Ryzen PRO 7000 и памятью ECC DDR5, что обеспечивает исключительную производительность, целостность данных и быстрое развертывание.



Решения на основе TS-h1077AFU идеально подходят для виртуализации, высокоскоростных рабочих процессов с SSD-накопителями, операций с базами данных и резервными копиями.

8-ядерный/16-поточный процессор со встроенной графикой AMD Radeon для высококачественной графики — идеально подходит для виртуализации, мультимедиа высокого разрешения и многозадачности.Оперативная память DRAM с коррекцией ошибок обеспечивает целостность данных и надежность при длительной работе, идеально подходит для виртуализации и многопоточных рабочих нагрузок.Предназначен для рабочих нагрузок с низкой задержкой благодаря встроенной дедупликации ZFS, сжатию и технологии QNAP QSAL для повышения долговечности и производительности SSD, а также предотвращения одновременного повреждения накопителей.Оснащен двумя портами 10 Гбит/c и двумя портами 2,5 Гбит/c, а также возможностью добавления интерфейса 25 Гбит/c.Два TS-h1077AFU могут формировать отказоустойчивый кластер для бесперебойной работы основных сервисов и обслуживания критически важных рабочих нагрузок.Расширение емкости с помощью JBOD-модулей QNAP для создания масштабируемой архитектуры хранения.Два блока питания, система охлаждения корпоративного класса и механизмы самовосстановления ZFS обеспечивают стабильность для критически важных операций.Гарантирует стабильные поставки для поэтапных развертываний и проектов.