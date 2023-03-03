NAS серий TS-x73AeU и TS-x73AU для монтажа в стойку от QNAP

3 марта 2023, 12:45

QNAP выпустила сетевые накопители серий TS-x73AeU и TS-x73AU в стоечном исполнении корпуса с 8, 12 и 16 дисковыми отсеками на базе высокопроизводительных и энергоэффективных процессоров AMD Ryzen Embedded V1000 серии V1500B с 4 ядрами/8 потоками и тактовой частотой 2,2 ГГц.



Эти NAS оптимально решают такие ресурсоемкие приложения и задачи, как размещение виртуальных машин, интенсивный многопользовательский доступ и гибридные облачные сервера.

Младшую 8-дисковую модель TS-873AeU отличает небольшая глубина корпуса — всего 11,7 дюймов (297,4 мм), что помогает установке в небольшие монтажные стойки, настенные AV- и сетевые шкафы, когда важно сохранить пространство для прокладки кабелей или вентиляции. Также она получила два слота для накопителей M.2 2280, которые можно использовать для создания кэширования SSD или быстрого уровня хранения. TS-873AeU идеально подходит для мобильного развертывания или установки в таких местах, как арендуемые офисы, аудиовизуальные площадки, а также для задач видеонаблюдения.Все модели оснащены двумя сетевыми портами 2,5 Гбит/c RJ45 с возможностью объединения для повышения скорости до 5 Гбит/c, а также слотами PCIe Gen3, которые можно использовать для расширения возможностей сетевых накопителей, например установить сетевые карты 10 и 25 Гбит/c, карты QM2 c дополнительными слотами для твердотельных накопителей M.2 SSD NVMe или карты Fibre Channel.Ключевые технические характеристикиTS-873AeU-4G: 4 ГБ памяти DDR4 (2 x 32 ГБ поддержка ECC), форм-фактор 2U для монтажа в стойку; 8 слотов для 3,5-дюймовых HDD SATA; два слота для M.2 2280; два сетевых порта 2,5 Гбит/с RJ45; слот PCIe Gen 3 x8; четыре порта USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) (2 x Type-A, 2 x Type-C), блок питания 250 Вт.TS-873AeU-RP-4G: 4 ГБ памяти DDR4 (2 x 32 ГБ поддержка ECC), форм-фактор 2U для монтажа в стойку; 8 слотов для 3,5-дюймовых HDD SATA; два слота для M.2 2280; два сетевых порта 2,5 Гбит/с RJ45; слот PCIe Gen 3 x8 ; четыре порта USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) (2 x Type-A, 2 x Type-C), два блока питания 300 Вт.TS-1273AU-RP-8G: 8 ГБ памяти DDR4 (2 x 32 ГБ поддержка ECC), форм-фактор 2U для монтажа в стойку; 12 слотов для 3,5-дюймовых HDD SATA; два сетевых порта 2,5 Гбит/с RJ45; два слота PCIe Gen 3 x4; порт USB 3.2 Gen 1 Type-A, три порта USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/c) (1 x Type-A, 2 x Type-C), два блока питания 300 Вт.TS-1673AU-RP-16G: 16 ГБ памяти DDR4 (2 x 32 ГБ поддержка ECC), форм-фактор 3U для монтажа в стойку; 16 слотов для 3,5-дюймовых HDD SATA, два сетевых порта 2,5 Гбит/с RJ45; два слота PCIe Gen 3 x4; три порта USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/c) (1 x Type-A, 2 x Type-C), два блока питания 550 Вт.