13 августа 2021, 14:15

Компания QNAP выпустила модели TS-h1677XU-RP и TS-h2477XU-RP с 16 и 24 дисковыми отсеками соответственно в корпусе для монтажа в стойку. Новинки предназначены для предприятий среднего бизнеса, оснащены 8‑ядерными процессорами AMD Ryzen 7 3700X, двумя портами 10 Гбит/c, слотами расширения PCIe и резервными блоками питания.

Операционная система QuTS hero на основе ZFS предоставляет необходимые функции для надежного хранения и резервирования данных, а также обеспечивает емкость до одного петабайт на общую папку.

TS‑h1677XU‑RP и TS‑h2477XU‑RP используют мощный процессор AMD Ryzen 7 3700X с 8 вычислительными ядрами/16 потоками и частотой 3,6 ГГц (автоматически повышается до 4,4 ГГц) и поддерживают установку до 128 ГБ оперативной памяти DDR4 для реализации сценариев многозадачности и увеличения производительности виртуальных машин. Обе модели имеют два порта 10 Гбит/c SFP+ SmartNIC с поддержкой iSER, которые можно дополнить сетевыми картами 10 и 25 Гбит/c через слоты расширения PCIe для оптимизации обмена большими файлами, задач виртуализации, высокоскоростного резервного копирования и восстановления, многопотокового редактирования и передачи мультимедиа. Также можно установить карты QM2 для добавления слотов M.2 SSD, карты Fibre Channel для организации хранилища SAN и карты серии QXP для подключения модулей расширения емкости.Операционная система QuTS hero фокусируется на целостности данных и включает средства самовосстановления. Доступно несколько конфигураций RAID, в том числе Triple Parity и Triple Mirror для отказоустойчивого хранения. Функции дедупликации, сжатия и уплотнения значительно сокращают общий объем хранящихся данных с одновременным повышением производительности произвольной записи и срока службы SSD. Дополнительные возможности, такие как объединение записи, TRIM и избыточное выделение ресурсов пула также помогают обеспечить максимальную производительность и срок службы твердотельных накопителей. Поддержка до 65 535 мгновенных снимков обеспечивает комплексную защиту файлов и гибкое управление версиями.Встроенный Центр приложений предоставляет различные пакеты для расширения функциональности NAS, которые реализуют размещение виртуальных машин и контейнеров, централизованное управление локальным, удаленным и облачным резервным копирование, бэкап аккаунтов Google™ Workspace и Microsoft 365, виртуальных машин VMware Hyper‑V и многое другое.NAS серии TS‑hx77XU идеально сочетаются с управляемыми и неуправляемыми 10‑гигабитными коммутаторами QNAP для построения небольших ЦОД, высокоскоростных и масштабируемых систем обмена и хранения файлов.Ключевые технические характеристикиTS‑h1677XU‑RP‑3700X‑32G: корпус высотой 3U, 16 отсеков 3,5 дюйма SATA 6 Гбит/с, оперативная память DDR4 объемом 32 ГБ (2 x 16 ГБ), четыре разъема PCIe Gen 3, два блока питания мощностью 500 Вт.TS‑h2477XU‑RP‑3700X‑32G: корпус высотой 4U, 24 отсека 3,5 дюйма SATA 6 Гбит/с, оперативная память DDR4 объемом 32 ГБ (2 x 16 ГБ), четыре разъема PCIe Gen 3, два блока питания мощностью 800 Вт.Процессор AMD Ryzen 7 3700X, 8 ядер/16 потоков, тактовая частота 3,6 ГГц (технология Turbo Core для повышения до 4,4 ГГц); оперативная память DDR4 объемом до 128 ГБ; два порта 1 Гбит/с, два порта 10 Гбит/с SFP+ SmartNIC; четыре порта USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с), два порта USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) (один Type‑A и один Type‑C).