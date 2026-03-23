QNAP TL-R6020Sep-RP — 4U-модуль расширения емкости до 1 ПБ с 60 отсеками

23 марта 2026, 17:15

Компания QNAP Systems выпустила модуль расширения TL-R6020Sep-RP в корпусе высотой 4U с 60 отсеками для дисков SAS/SATA.

Модуль TL-R6020Sep-RP, оптимизированный для хранения данных объемом в петабайт, позволяет предприятиям эффективно масштабировать инфраструктуру хранения для приложений "холодной" обработки данных, таких как видеонаблюдение, анализ Big Data и мультимедийное архивирование.

TL-R6020Sep-RP оснащен четырьмя высокоскоростными портами Mini-SAS HD (SFF-8644) с пропускной способностью SAS 12 Гбит/с и технологией Broadcom SAS DataBolt для оптимизации пропускной способности. Благодаря конструкции с двухканальным резервированием, работа системы продолжается бесперебойно, даже если один из кабелей выходит из строя. Благодаря поддержке последовательного подключения до четырех корпусов (всего 240 накопителей), TL-R6020Sep-RP обеспечивает плавное увеличение общей емкости хранилища до 4 ПБ. Добавление плат расширения SAS к NAS для прямого подключения TL-R6020Sep-RP помогает распределять нагрузку на полосу пропускания и повышать общую производительность.Основные характеристики TL-R6020Sep-RPВысокая эффективность и экономичность: значительно сокращает занимаемое пространство в стойке, вес и энергопотребление, удовлетворяя при этом потребности в долгосрочном и крупномасштабном расширении емкости.

Емкость в масштабе петабайт: до 60 жестких дисков SAS/SATA в одном корпусе 4U, поддерживающем эффективную емкость более 1 ПБ.

Гибкая масштабируемость: последовательное подключение до четырех устройств с многолучевым резервированием для обеспечения пропускной способности к хранилищу суммарным объемом 4 ПБ.

Оптимизация Broadcom SAS DataBolt: объединение двух интерфейсов со скоростью 6 Гбит/с в один поток 12 Гбит/с для повышения пропускной способности.

Простота обслуживания: вентиляторы и источники питания допускают возможность горячей замены, а также оптимизированы для стоек глубиной 1000 мм со встроенными комплектами направляющих. Индикаторы на передней панели отображают состояние 60 дисков в сочетании со сменными лотками и шестью охлаждающими вентиляторами. Благодаря глубине корпуса всего 750 мм, упрощаются его установка и обслуживание.

Полная интеграция и защита данных: управляйте модулями и всеми дисками в приложении QNAP NAS Storage & Snapshots Manager из состава QuTS hero h5.2.0 или более поздней версии. Файловая система ZFS обеспечивает сжатие в реальном времени, дедупликацию и механизмы самовосстановления для обеспечения целостности и надежности хранилища петабайтного масштаба.