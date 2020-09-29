Модули расширения емкости для NAS и компьютеров с подключением mini SAS от QNAP

29 сентября 2020, 15:45

QNAP сообщает о начале поставок модулей расширения емкости для NAS и компьютеров — это настольные TL‑D800S и TL‑D1600S с 8 и 16 дисковыми отсеками соответственно, а также монтируемый в стойку 12‑дисковый TL‑R1200S‑RP с резервным блоком питания.

Подключение головных устройств к встроенным портам SFF‑8088 выполняется при помощи кабелей с разъемами mini SAS и PCIe‑адаптеров серии QXP, которые входят в комплект поставки каждого модуля.Пользователям сетевых накопителей QNAP доступна настройка групп RAID и создание пула хранения на дисковом пространстве модулей в приложении Менеджер хранения операционной системы QTS. В качестве альтернативы модули подключаются как обычные внешние диски. Пользователям Windows и Ubuntu предлагается утилита QNAP JBOD Manager для просмотра информации о состоянии дисков, их конфигурации, скорости вращения вентилятора и проверки обновлений прошивки, при этом настройка дисковой конфигурации выполняется штатными средствами ОС.В модули устанавливаются 3,5‑дюймовые и 2,5‑дюймовые жесткие диски и твердотельные накопители с интерфейсом SATA 6 Гбит/с. Поддерживаются стандартные массивы RAID 0, 1, 5, 6 и 10, режимы JBOD и одиночного диска.TL‑D800S: настольный корпус, восемь дисковых отсеков, два порта SFF‑8088, адаптер QXP‑800eS (PCIe Gen3 x4, два порта SFF‑8088), два кабеля длиной 1 метр от SFF‑8088 к SFF‑8088.TL‑D1600S: настольный корпус, шестнадцать дисковых отсеков, четыре порта SFF‑8088, адаптер QXP‑1600eS (PCIe Gen3 x8, четыре порта SFF‑8644), четыре кабеля длиной 1 метр от SFF‑8088 к SFF‑8644.TL‑R1200S‑RP: стоечный корпус, двенадцать дисковых отсека, три порта SFF‑8088, адаптер QXP‑1600eS (PCIe Gen3 x8, четыре порта SFF‑8644), три кабеля длиной 1 метр от SFF‑8088 к SFF‑8644, резервный блок питания.