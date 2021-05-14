14 мая 2021, 14:15

Компания QNAP выпустила PCIe‑карту расширения QM2-2P2G2T, которая добавляет два слота для твердотельных накопителей M.2 и два сетевых порта 2,5 Гбит/c на устройства NAS или компьютеры и серверы.

В случае установки на сетевой накопитель QNAP повышается интенсивность операций ввода‑вывода и общая производительность без ущерба суммарной емкости устройства, так как внутренние дисковые отсеки остаются свободными для HDD. На компьютерах и серверах также увеличивается емкость и производительность не только дисковой подсистемы, но и сетевая пропускная способность при использовании портов 2,5 Гбит/c.QM2‑2P2G2T идеально подходит для обработки ресурсоемких приложений в домашних условиях и на рабочем месте, таких как игры и редактирование видео высокого разрешения, и особенно для станций под управлением Windows Server.Карта подключается интерфейсом PCIe Gen3 x4 — четыре линии PCI‑E 3.0 обеспечивают суммарную скорость передачи до 3940 МБ/с. Два сетевых порта RJ‑45 поддерживают скорости 2,5 и 1 Гбит/с, 100 и 10 Мбит/c. Термодатчики двух слотов для M.2 2280 PCIe NVMe контролируют температуру твердотельных накопителей в реальном времени, оптимальные значения которой обеспечивает практически бесшумный модуль охлаждения, состоящий из радиатора и вентилятора с изменяемой частотой вращения.Поддерживаемые операционные системыСетевые накопители QNAP: QTS или QuTS hero (для гарантированной совместимости используйте актуальные версии).Компьютеры и сервера: Windows 10 (1809 или новее), Linux (стабильное ядро ​​4.20/5.x), Windows Server 2019.Примечание. Windows и Linux требуют драйвера Intel I225LM.