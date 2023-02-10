Гибридный NAS TS-1655 для многозадачной обработки и резервирования данных

10 февраля 2023, 14:45

Компания QNAP представляет настольный гибридный NAS TS-1655 с 8-ядерным процессором Intel и сетевыми портами 2,5 Гбит/c, который оптимально подходит для совместной работы с большими архивами данных, использования приложений видеомонтажа, виртуализации и резервного копирования.



Дисковая корзина TS-1655 включает двенадцать 3,5-дюймовых и четыре 2,5-дюймовых отсеков, благодаря чему поддерживаются массивы RAID 50 и 60 с высокой скоростью доступа и надежной защитой данных, а также гибкая настройка высокопроизводительного уровня хранения Qtier или кэша.

Дополнительно предусмотрено два встроенных слота для накопителей M.2 NVMe PCIe.TS-1655 использует 8-ядерный процессор Intel® Atom® C5125 с тактовой частотой 2,8 ГГц и поддержкой технологии Intel® QuickAssist (QAT), а также оперативную память UDIMM DDR4 объемом 8 ГБ, которая при необходимости расширяется до 128 ГБ, в том числе возможно использование памяти с коррекцией ошибок. Два встроенных сетевых порта 2,5 Гбит/с RJ45 поддерживают режимы балансировки нагрузки и отказоустойчивости. Для созданий высокоскоростной, безопасной и масштабируемой локальной сети можно использовать управляемые/неуправляемые коммутаторы QNAP. В случае необходимости, можно увеличить пропускную способность сети благодаря установке двухпортовой карты 25 Гбит/c — достигается скорость последовательного чтения/записи 3499/2465 МБ/с.TS-1655 поддерживает технологию SR-IOV и имеет три слота PCIe для расширения аппаратных возможностей при помощи сетевых карт с портами 5, 10 и 25 Гбит/c, универсальных карт QM2 для твердотельных накопителей M.2 и интерфейсов 2,5 и 10 Гбит/c, карт с портами Fiber Channel, чтобы создать хранилище SAN, а также подключить модули расширения емкости.