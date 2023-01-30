QNAP TS-364 — трехдисковый NAS с двумя слотами M.2 PCIe и портом 2,5 Гбит/c

30 января 2023, 13:15

Компания QNAP выпустила сетевой накопитель TS-364 с тремя дисковыми отсеками, двумя слотами для твердотельных накопителей M.2 PCIe Gen3 NVMe и интерфейсом 2,5 Гбит/c.

Благодаря поддержке легкой виртуализации и контейнеров, а также наличию выхода HDMI, TS-364 представляет собой централизованное решение для хранения, резервного копирования, обмена файлами и мультимедиа, удаленного общего доступа и развертывания приложений умного дома.TS-364 оснащен четырехъядерным процессором Intel® Celeron® N5105/N5095 с 4 потоками (разгон до 2,9 ГГц) и DDR4-памятью объемом 4 или 8 ГБ. Сетевой накопитель позволяет создать отказоустойчивый массив RAID 5 или комбинированную конфигурацию из трех дисков SSD/HDD, быстрый кэш или пул хранения из двух M.2 SSD для повышения производительности, а также установить Edge TPU для распознавания изображений AI. Емкость хранилища можно расширить при помощи дисковых полок серий TL и TR. Для эффективной передачи данных по сети предназначен порт 2,5 Гбит/c, а для подключения локальной периферии и передачи больших файлов предусмотрены порт USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) и два порта порта USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с).TS-364 поставляется с операционной системой QTS 5.0 и включает в себя множество приложений NAS для дома и бизнеса: File Station оптимизирует совместное использование и управление файлами через веб-браузер; Hybrid Backup Sync управляет резервными копиями файлов из NAS в облачные хранилища или на другие NAS для реализации стратегии резервного копирования 3-2-1; Станция виртуализации и Container Station позволяют использовать легкие приложения виртуализации. Домашним пользователям также понравится широкий спектр мультимедийных приложений, в том числе Plex®, возможности потоковой передачи и встроенный порт HDMI для прямого вывода контента.Настольный корпус; четырехъядерный процессор Intel® Celeron® N5105/N5095 (разгон до 2,9 ГГц); два слота для твердотельных накопителей M.2 2280 NVMe Gen3x2; сетевой порт 2,5 Гбит/c RJ45; видеовыход HDMI 1.4b; два порта USB 3.2 Gen2, порт USB 3.2 Gen1.