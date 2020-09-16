Стоечные NAS серии TS-x73AU с процессорами AMD Ryzen и портами 2,5 Гбит/c от QNA

16 сентября 2020, 14:45

Компания QNAP представила монтируемые в стойку сетевые накопители серии TS‑x73AU на базе высокопроизводительного и энергоэффективного процессора AMD Ryzen Embedded V1500B с 4 ядрами/8 потоками частотой 2,2 ГГц.

Новинки рекомендуются для предприятий малого и среднего бизнеса, где проектируется сетевая инфраструктура 2,5, 5 или 10 Гбит/c, а также востребована система хранения данных для централизованного общего доступа, резервного копирования, IP‑видеонаблюдения, размещения виртуальных машин и контейнеров.



Модели TS‑x73AU поддерживают HDD и SSD с интерфейсом SATA 6 Гбит/с и двухканальную оперативную память DDR4 объемом до 32 ГБ, а также расширение функциональности при помощи дополнительных комплектующих, которые устанавливаются в слот PCIe Gen3 x8 или два слота PCIe Gen3 x4.



Для увеличения количества портов и скоростей ввода‑вывода подходят сетевые карты 5 или 10 Гбит/c. При работе с серверами VMware ESXi рекомендуется установить 10‑гигабитный адаптер QXG‑10G2SF‑CX4 класса Mellanox ConnectX‑4 с поддержкой iSER (расширение iSCSI для RDMA). Карты расширения QM2 со слотами на два накопителя M.2 SSD помогут создать SSD‑кэш для повышения производительности (параметра IOPS) без использования встроенных дисковых отсеков NAS. Установленная видеокарта пригодится при обработке графики и работе приложений с интенсивным использованием графического процессора. Для подключения накопителей к сетям хранения данных SAN предусмотрены карты с интерфейсом Fibre Channel 16 Гбит/c.



Встроенная операционная система QTS включает разнообразные функции для защиты и передачи данных, в том числе локальное, удаленное и облачное резервирование, резервное копирование Google G Suite и Microsoft 365, а также шлюзы облачного хранения. Моментальные снимки на основе блоков создают точки для мгновенного восстановления, которые помогают защитить данные от случайных изменений и атак программ‑шифровальщиков.



Емкость сетевых хранилищ гибко масштабируется подключением модулей расширения с интерфейсами SAS и USB или по технологии VJBOD за счет использования свободного дискового пространства других QNAP NAS.



Модели с резервным блоком питания:



TS‑873AU‑RP‑4G: корпус высотой 2U, восемь дисковых отсеков, 4 ГБ памяти DDR4, два блока питания 300 Вт, слот PCIe Gen 3 x8



TS‑1273AU‑RP‑8G: корпус высотой 2U, двенадцать дисковых отсеков, 8 ГБ памяти DDR4, два блока питания 300 Вт, два слота PCle Gen 3 x4



TS‑1673AU‑RP‑16G: корпус высотой 3U, шестнадцать отсеков для дисков, 16 ГБ памяти DDR4, два блока питания 550 Вт, два слота PCle Gen 3 x4



Модель с одним блоком питания:



TS‑873AU‑4G: корпус высотой 2U, восемь дисковых отсеков, 4 ГБ памяти DDR4, блок питания 250 Вт, слот PCIe Gen 3 x8



Общие технические характеристики



Процессор AMD Ryzen Embedded V1500B (4 ядра/8 потоков, частота 2,2 ГГц); два слота для оперативной памяти DDR4 UDIMM объемом до 32 ГБ; 3,5‑дюймовые отсеки для HDD и SSD с интерфейсом SATA 6 Гбит/с и опцией горячей замены; три порта USB 3.2 Gen 2 со скоростью 10 Гбит/с (один Type‑A, два Type‑C); порт USB 3.2 Gen 1 со скоростью 5 Гбит/с (Type‑A).