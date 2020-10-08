QNAP TS-451DeU — четырехдисковый NAS высотой 1U с сетевыми портами 2,5 Гбит/c

8 октября 2020, 14:15

Компания QNAP представляет TS‑451DeU — четырехдисковый сетевой накопитель в компактном корпусе высотой 1U и глубиной 295 мм для установки в небольшие монтажные шкафы, серверные стойки и тумбы для мультимедийных устройств.

Новинка адресована предприятиям малого и среднего бизнеса, а также частным пользователям для организации централизованного файлового хранилища, системы IP‑видеонаблюдения и домашнего медиацентра.

TS‑451DeU оснащен двухъядерным процессором Intel Celeron J4025 с частотой 2,0 ГГц (автоматически повышается до 2,9 ГГц), 2 ГБ памяти DDR4 (расширяется до 8 ГБ), шиной SATA 6 Гбит/с с поддержкой горячей замены дисков, а также двумя слотами для твердотельных накопителей M.2 2280 SATA 6 Гбит/c для организации SSD‑кэширования или отдельного уровня хранения при использовании технологии автоматического тиринга Qtier. Два встроенных порта RJ‑45 2,5 Гбит/с обратно совместимы с гигабитными сетями и поддерживают скорость до 5 Гбит/c в режиме объединения.Операционная система QTS имеет встроенный центр приложений, где устанавливаются готовые программные пакеты для реализации таких функций и задач, как размещение нескольких виртуальных машин и контейнеров, развертывание облачного шлюза хранения, организация системы IP‑видеонаблюдения, создание мультимедийного сервера с поддержкой Plex, DLNA, AppleTV и Chromecast.Для защиты целостности, резервного копирования и совместного использования файлов предусмотрены специальные функции. Моментальные снимки на основе блоков записывают состояние дисковых томов и iSCSI LUN для мгновенного восстановления, в том числе защищают данные от воздействия вирусов‑шифровальщиков. Приложение HBS (Hybrid Backup Sync) выполняет задачи локального, удаленного и облачного резервирования, а также сокращает использование емкости с помощью технологии QuDedup, которая дедуплицирует исходные файлы перед копированием. Технология Qsync упрощает синхронизацию файлов между различными устройствами и пользователями.Основные технические характеристикиСтоечный корпус высотой 1U и малой глубины 295 мм/11,57 дюйма; двухъядерный процессор Intel Celeron J4025 с тактовой частотой 2,0 ГГц (разгон до 2,9 ГГц), 2 ГБ памяти DDR4 (два слота SODIMM, поддержка общего объема памяти до 8 ГБ); четыре слота для жестких дисков и твердотельных накопителей типоразмера 2,5 или 3,5 дюйма SATA 6 Гбит/с с возможностью горячей замены; два слота для накопителей M.2 2280 SATA 6 Гбит/с; два сетевых порта 2,5 Гбит/с RJ‑45; два порта USB 3.2 Gen 1, два порта USB 2.0; блок питания мощностью 100 Вт.