QNAP TS-410E — компактный и безвентиляторный NAS для мультимедийных проектов

25 апреля 2023, 13:15

Компания QNAP выпустила четырехдисковый сетевой накопитель профессионального уровня TS-410E с безвентиляторным охлаждением корпуса, предназначенный для мультимедийных центров и мест установки, чувствительных к шуму и размерам NAS.

Благодаря двум портам 2,5 Гбит/c, слотам для твердотельных накопителей SATA, портам USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) и видеовыходу 4K HDMI модель TS-410E универсальна для выполнения различных требовательных приложений, таких как обработка больших файлов, потоковая передача мультимедиа, видеонаблюдение и виртуальные машины.

Компактный TS-410E подходит для различных сценариев, в том числе с возможностью вертикальной установки для большей эффективности использования пространства на рабочем столе или в монтажном шкафу. Аппаратная база включает четырехъядерный процессор Intel® Celeron® J6412 (разгон до 2,6 ГГц), двухканальную оперативную память объемом 8 ГБ, а также четыре 2,5-дюймовых слота для твердотельных накопителей SATA 6 Гбит/с. Модель TS-410E будет доступна и поддерживаться QNAP на протяжении 7 лет, поэтому идеально подходит малым и средним предприятиям, поставщикам услуг и системным интеграторам, которым требуются экономичные NAS для долгосрочных проектов.Операционная система QTS 5.0 реализует надежное хранение файлов, совместное использование, резервное копирование, синхронизацию и защиту данных. NAS может работать как сервер DLNA, Apple TV, Chromecast и Plex для потоковой передачи медиафайлов на мобильные устройства, компьютеры и телевизоры. Для расширения функциональности TS-410E встроенный центр приложений предлагает такие готовые пакеты, как HBS (Hybrid Backup Sync) для выполнения заданий резервного копирования (локального/удаленного/облачного), а также Virtualization Station и Container Station для размещения виртуальных машин и контейнеров, которые могут использоваться вместе с HDMI-выходом и дисковым пространством NAS для создания решений умного дома и IP-видеонаблюдения.Ключевые характеристикиTS-410E-8G: четырехъядерный 4-поточный процессор Intel Celeron J6412 (разгон до 2,6 ГГц), 8 ГБ ОЗУ (без возможности расширения), четыре 2,5-дюймовых отсека для твердотельных накопителей SATA 6 Гбит/с, два порта 2,5 Гбит/c, четыре порты USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), видеовыход HDMI 1.4b.