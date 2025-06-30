QNAP TS-433eU — компактный четырехдисковый 1U-стоечный NAS

30 июня 2025, 16:45

Компания QNAP представила компактный стоечный NAS TS-433eU высотой 1U с четырьмя дисковыми отсеками, который является доступным решением хранения данных и резервного копирования для широкого круга пользователей и предприятий. Благодаря уменьшенной глубине всего 292,3 мм (11,51 дюйма) TS-433eU легко помещается в монтажных шкафах и стойках с ограниченным пространством.

TS-433eU оснащен четырьмя 3,5-дюймовыми отсеками для дисков SATA 6 Гбит/с, четырехъядерным процессором со встроенным NPU для приложений ИИ, сетевым интерфейсом 2,5 Гбит/c и быстрыми USB-портами для расширения емкости. Операционная система QTS реализует эффективное резервное копирование из различных источников, таких как компьютеры и серверы, другие NAS, сервисы Google Workspace и Microsoft 365. Моментальные снимки (Snapshots) обеспечивает комплексную защиту и восстановление данных, предотвращая угрозы со стороны программ-вымогателей. На базе NAS доступно создание системы видеонаблюдения и запуск контейнеров Docker для развертывания различных микросервисов.Компактный стоечный корпус высотой 1U: небольшая глубина 292,3 мм позволяет легко разместить NAS в неглубоком шкафу или настенной сетевой стойке. Идеально подходит для ограниченных пространств, таких как технические помещения, коммутационные шкафы, посты охраны и видеонаблюдения.

Энергоэффективный процессор: четырехъядерный ARM Cortex-A55 с тактовой частотой 2,0 ГГц и встроенной оперативной памятью 4 ГБ, энергопотребление которого на 80% меньше по сравнению с типовыми моделями NAS на архитектуре x86.

Встроенный NPU для ускорения операций ИИ: снижает нагрузку на процессор при распознавании лиц и идентификации объектов в интеллектуальном альбоме QuMagie.

2,5-гигабитный интерфейс в стандартной комплектации: два порта 2,5 Гбит/с RJ45 обеспечивают высокоскоростную передачу данных, обмен большими файлами, резервное копирование и восстановление. При включении опций SMB Multichannel или Port Trunking получаются отказоустойчивые подключения или повышается скорость передачи данных.

Возможности USB-расширения: два порта USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) Type-A. Можно подключить один USB-модуль расширения TR-004U, чтобы увеличить общую емкость системы до 144 ТБ (при использовании HDD объем 24 ТБ и массивов RAID 5).