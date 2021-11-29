QNAP TS-x53DU — серия стоечных NAS для малого и среднего бизнеса

29 ноября 2021, 17:15

QNAP представляет серию сетевых накопителей TS‑x53DU в стоечном исполнении корпуса с 4, 8 и 12 дисковыми отсеками.

Все модели оснащены четырехъядерными процессорами Intel Celeron J4125 с тактовой частотой 2,0 ГГц (автоматически повышается до 2,7 ГГц) и поддерживают до 8 ГБ памяти DDR4. Два порта 2,5 Гбит/c RJ45 и слот PCIe 2.0 с возможностью добавления сетевых интерфейсов помогают интегрировать NAS в высокоскоростные среды, где также могут использоваться управляемые/неуправляемые коммутаторы и сетевые адаптеры QNAP.

Встроенная операционная система QTS включает разнообразные приложения для защиты и передачи данных, такие как Hyper Data Protector для резервного копирования неограниченного количества виртуальных машин в средах VMware и Hyper‑V, Советник по безопасности с рекомендациями по повышению надежности защиты системы, QuVPN для управления VPN‑соединениями, DA Drive Analyzer для прогнозирования срока службы дисков, Hybrid Backup Sync для синхронизации резервных копий с другими NAS и облачными хранилищами, в том числе с использованием дедупликации в источнике, благодаря чему снижается занимаемая емкость, а также время и полоса пропускания при передаче.Емкость сетевых накопителей гибко масштабируется при помощи фирменных модулей расширения серий TR (настольные) и TL (стоечные). В слот расширения PCIe Gen 2 x2 можно установить сетевые карты с одним или двумя портами 2,5 Гбит/c, Wi‑Fi‑адаптер QWA‑AC2600 или карту QM2‑2S‑220A c двумя слотами под твердотельные накопители M.2 22110/2280.Ключевые технические характеристикиКорпус для монтажа в стойку; Четырехъядерный процессор Intel Celeron J4125 с тактовой частотой 2,0 ГГц (автоматически повышается до 2,7 ГГц); оперативная память DDR4 SODIMM; 3,5‑дюймовые отсеки для дисков SATA 6 Гбит/с с поддержкой горячей замены; два сетевых порта 2,5 Гбит/с RJ45; два порта USB 3.2 Gen 1, два порта USB 2.0; слот расширения PCIe Gen 2 x2.TS‑453DU‑4G: четыре дисковых отсека, 4 ГБ памяти DDR4, корпус высотой 1UTS‑453DU‑RP‑4G: четыре дисковых отсека, 4 ГБ памяти DDR4, корпус высотой 1U, резервный блок питанияTS‑853DU‑RP‑4G: восемь дисковых отсеков, 4 ГБ памяти DDR4, корпус высотой 2U, резервный блок питанияTS‑1253DU‑RP‑4G: двенадцать дисковых отсеков, 4 ГБ памяти DDR4, корпус высотой 2U, резервный блок питания