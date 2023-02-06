QNAP TS-x64 и TS-x64U — сбалансированные NAS для малого и среднего бизнеса

6 февраля 2023, 17:15

Компания QNAP выпустила сетевые хранилища серий TS-x64 и TS-x64U, куда входят модели в настольном корпусе на 2, 4 или 6 дисков и в стоечном корпусе с 4 или 12 отсеками соответственно.

Новинки обеспечивает гибкость развертывания ИТ-инфраструктуры на предприятиях малого и среднего бизнеса благодаря высокой производительности, встроенным сетевым портам 2,5 Гбит/c и нескольким вариантам расширения аппаратных возможностей, а также приложениям для оптимизации хранения данных, резервного копирования и восстановления, совместного доступа и гибридного облака.Все модели оснащены четырехъядерным процессором Intel Celeron N5095 с четырьмя потоками и повышением частоты до 2,9 ГГц, а также двухканальной памятью DDR4 объемом 4 ГБ или 8 ГБ. Предусмотрены два сетевых порта 2,5 Гбит/с и два порта USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), которые обеспечивают быструю передачу данных, в том числе при подключении USB-модулей расширения емкости из серий TL и TR. Слот PCIe Gen 3 позволяет установить ускоритель Coral M.2 для распознавания изображений AI, сетевую карту 10 Гбит/c или универсальную карту из серии QM2 с дополнительными слотами под накопители M.2 SSD для организации быстрого кэша или уровня хранения Qtier. В настольных моделях TS-264, TS-464 и TS-664 есть два встроенных слота для накопителей M.2 2280 PCIe Gen 3 x1.Используется актуальная операционная система QTS 5.0 с разнообразными бизнес-приложениями: HBS (Hybrid Backup Sync) реализует эффективные задания локального, удаленного и облачного резервного копирования; Моментальные снимки на основе блоков упрощают защиту и восстановление данных, чем эффективно снижают угрозы программ-вымогателей; Станция виртуализации и Container Station отвечают за установку и запуск легких приложений виртуализации; Средство удаления вредоносных программ и советник по безопасности повышают защиту данных и NAS.