QNAP TS-251D — мультимедийный NAS с интерфейсом HDMI 2.0 и слотом PCIe

17 апреля 2020, 10:45

QNAP сообщает о начале поставок сетевого накопителя TS‑251D с двумя дисковыми отсеками и возможностями мультимедийного центра.

Новинка предназначена для домашних пользователей и IT‑энтузиастов, небольших офисов, творческих студий и других предприятий малого бизнеса.

Аппаратной основой TS‑251D является процессор Intel Celeron J4005 семейства Gemini Lake, который имеет два ядра с тактовой частотой 2,0 ГГц (автоматически повышается до 2,7 ГГц) и графический адаптер Intel UHD 600. Доступны транскодирование и потоковая передача видео с разрешением 4К, а также прямой вывод через интерфейс HDMI 2.0. Объем оперативной памяти DDR4 в зависимости от модификации равен 2 или 4 ГБ (максимум до 8 ГБ).Для расширения функциональности предусмотрен слот PCIe (Gen 2 x4), куда можно установить сетевые карты серии QXG с портами 10 или 5 Гбит/c, модули QM2 ​​для добавления двух накопителей M.2 SSD и одного порта 10 Гбит/c, совместимый беспроводной адаптер QNAP QWA‑AC2600, а также платы с портами USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с).Набор доступных приложений для TS‑251D в операционной системе QTS включает различные инструменты для хранения, обработки и передачи данных: HBS 3 для гибридного резервного копирования и восстановления, HybridMount для объединения NAS с облачными хранилищами (уже включено 2 лицензии), Qsync Central для синхронизации файлов между подключенными устройствами, моментальные снимки с возможностью репликации на удаленные ресурсы, QVPN для настройки VPN-сервера, платформа QVR Pro для создания системы IP‑видеонаблюдения (включает базовую лицензию на подключение 8 видеокамер), Multimedia Console для централизованного управления медиатекой и DLNA. Для потоковой передачи мультимедиа можно использовать приложение Cinema28 с поддержкой HDMI, USB, Bluetooth, DLNA, Apple TV и Chromecast, а также Qmedia для устройств Apple TV и Android TV.Ключевые характеристикиTS‑251D‑2G: двухъядерный процессор Intel Celeron J4005 с тактовой частотой 2,0 ГГц (авторазгон до 2,7 ГГц) и оперативная память объемом 2 ГБ (1 x 2 ГБ)TS‑251D‑4G: двухъядерный процессор Intel Celeron J4005 с тактовой частотой 2,0 ГГц (авторазгон до 2,7 ГГц) и оперативная память объемом 4 ГБ (1 x 4 ГБ)Настольный корпус; двухканальная оперативная память DDR4 SODIMM (максимальный объем 8 ГБ); два слота для 2,5/3,5‑дюймовых HDD и SSD стандарта SATA 6 Гбит/с с возможностью горячей замены; слот PCIe Gen 2.0 x4; гигабитный сетевой порт (RJ‑45); интерфейс HDMI 2.0 (4K@60fps); два порта USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с), три порта USB 2.0; кнопка быстрого копирования; ИК‑приемник для пульта дистанционного управления.