QNAP TS-h1090FU — All-flash NAS в форм-факторе 1U с 10 отсеками U.2 NVMe

31 декабря 2022, 9:45

Компания QNAP выпустила сетевой накопитель TS-h1090FU высокой плотности для твердотельных накопителей U.2 NVMe PCIe Gen 4, рассчитанный на интенсивные рабочие нагрузки и ресурсоемкие приложения.



Два встроенных порта 25 Гбит/c, два слота расширения PCIe Gen 4, надежность файловой системы ZFS и фирменные технологии оптимизации работы SSD обеспечивают TS-h1090FU исключительную производительность для развертывания серверов с интенсивным вводом-выводом данных, приложений резервного копирования и восстановления, решений виртуализации и совместного редактирования видео 4K/8K.



TS-h1090FU включает 10 отсеков для твердотельных накопителей U.2 NVMe PCIe Gen 4 или SATA 6 Гбит/с в стоечном шасси высотой 1U и глубиной 58 см. В зависимости от модификации, аппаратной основой выступают 8- или 16-ядерный процессор серии AMD EPYC 7002 2-го поколения и оперативная память DDR4 ECC объемом 64, 128 или 256 ГБ с возможностью расширения до 1 ТБ благодаря 12 слотам Long-DIMM. Два слота PCIe Gen 4 x16 предусмотрены для установки различных карт расширения, в том числе с дополнительными сетевыми интерфейсами 25 Гбит/c (поддерживается iSER) для получения суммарной пропускной способности 100 Гбит/c.

Встроенная операционная система QuTS hero на основе ZFS уделяет первостепенное внимание целостности и защите данных благодаря функциям самовосстановления и почти неограниченному количеству моментальных снимков с управлением версиями. Сжатие и дедупликация значительно снижают общий объем хранилища, что особенно полезно когда обрабатываются повторяющиеся данные и значительное количество небольших файлов. Дополнительные функции оптимизации SSD включают объединение операций записи, TRIM и резервирование избыточного пространства пула, помогающие достичь максимальной производительности и срока службы твердотельных накопителей. Эксклюзивная технология QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) помогает предотвратить одновременный отказ SSD, улучшая защиту данных и надежность системы.Сфера применения TS-h1090FU расширяется за счет Центра приложений, где доступны различные готовые программные пакеты, в том числе для локального/удаленного/облачного резервного копирования, размещения виртуальных машин и контейнеров (поддерживает контейнеры LXC, Docker и Kata), а также оптимизации работы с виртуальными машинами VMware/Hyper-V.Модификации и ключевые характеристикиTS-h1090FU-7302P-256G: процессор AMD EPYC™ 7302P, 16 ядер/32 потока (до 3,3 ГГц), 256 ГБ памяти RDIMM DDR4 ECC (8x 32 ГБ)TS-h1090FU-7302P-128G: процессор AMD EPYC™ 7302P, 16 ядер/32 потока (до 3,3 ГГц), 128 ГБ памяти RDIMM DDR4 ECC (8x 16 ГБ)TS-h1090FU-7232P-64G: процессор AMD EPYC™ 7232P, 8 ядер/16 потоков (до 3,2 ГГц), 64 ГБ памяти RDIMM DDR4 ECC (8x 8 ГБ)Стоечный корпус высотой 1U, десять 2,5-дюймовых отсеков U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 или SATA 6 Гбит/с для твердотельных накопителей, два порта 25 Гбит/c SFP28 SmartNIC, два порта 2,5 Гбит/с RJ45, два слота PCIe Gen 4 x16, три порта USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с), основной и резервный блок питания мощностью 550 Вт.