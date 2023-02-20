TS-hx87XU-RP — производительные гибридные NAS-серверы на основе ZFS от QNAР

20 февраля 2023, 10:15

Компания QNAP выпустила серию NAS-серверов для бизнеса TS-hx87XU-RP, отвечающих современным требованиям к хранению файлов, виртуализации и VDI, резервному копированию и восстановлению, которая включает модели в стоечном исполнении корпуса с 9, 18, 22 и 30 дисковыми отсеками.

Новинки сочетают мощность процессоров Intel Xeon серии E-2300, сетевые интерфейсы 10 и 2,5 Гбит/c и гибридную архитектуру хранения HDD/SSD, которая обеспечивает баланс между производительностью, емкостью и стоимостью. Используемая операционная система QuTS hero на основе ZFS уделяет первостепенное внимание целостности данных и обеспечивает эффективное сокращение объема данных, почти неограниченное количество моментальных снимков, емкость до 5 петабайт и другие возможности.



Модели серии TS-hx87XU-RP отличаются высокой производительностью благодаря процессорам Intel Xeon E и памяти DDR4 ECC объемом до 128 ГБ. Встроенные пары сетевых портов 10 и 2,5 Гбит/c подходят для задач, требующих повышенной пропускной способности, таких как многопользовательский доступ, виртуализация, передача больших файлов, репликация и работа серверных приложений в реальном времени. Слоты PCIe Gen 4 обеспечивают расширение возможностей на основе дополнительных сетевых карт 10 и 25 Гбит/c, универсальных карты QM2 со слотами для твердотельных накопителей M.2 и портами 2,5 или 10 Гбит/c, а также карт с портами Fibre Channel для создания SAN-хранилища и подключения дисковых модулей QNAP.

По сравнению с традиционными системами хранения данных, серия TS-hx87XU-RP с гибридной корзиной для HDD/SSD предлагает сбалансированные конфигурации между стоимостью, емкостью и производительностью дисков, а модель TS-h987XU-RP также поддерживает твердотельные накопители U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4. QuTS hero на основе ZFS реализует надежное хранилище с самовосстановлением, дедупликацией и сжатием данных, а также технологией SnapSync для синхронизации в реальном времени, которая гарантирует идентичность информации, как на основном, так и на резервном NAS, что повышает непрерывность бизнес-процессов. Фирменная технология QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) помогает предотвратить одновременный отказ SSD — прогнозирует срок службы, чтобы заранее заменить накопители. Разнообразные приложения из встроенного App Center расширяют функциональность NAS, если требуется: разместить виртуальные машины и контейнеры, резервировать виртуальные машины VMware/Hyper-V и учетных записей Google Workspace/Microsoft 365, упорядочить локальное/удаленное/облачное резервное копирование, создать объектное хранилище с поддержкой S3 и многое другое.Ключевые характеристикиTS-h987XU-RP-E2334-16G: форм-фактор 1U для монтажа в стойку; четырехъядерный процессор Intel Xeon E-2334 (до 4,8 ГГц), 16 ГБ памяти ECC DDR4 (1x 16 ГБ); 4 слота для 3,5-дюймовых HDD SATA, 5 слотов для 2,5-дюймовых SSD U.2/U.3 NVMe PCIe Gen 4 x4 или SATA; по два сетевых порта 2,5 Гбит/c RJ-45 и 10 Гбит/c BASE-T; слот PCIe Gen 4; два блока питания 250 Вт.TS-h1887XU-RP-E2334-16G: четырехъядерный процессор Intel Xeon E-2334 (до 4,8 ГГц), память 16 ГБ ECC DDR4 (1x 16 ГБ)TS-h1887XU-RP-E2336-32G: шестиядерный процессор Intel Xeon E-2336 (до 4,8 ГГц), 32 ГБ памяти ECC DDR4 (2x 16 ГБ)Форм-фактор 2U для монтажа в стойку; 12 слотов для 3,5-дюймовых HDD SATA, 6 слотов для 2,5-дюймовых SSD SATA; по два сетевых порта 2,5 Гбит/c RJ-45 и 10 Гбит/c BASE-T; 3 слота PCIe Gen 4; два блока питания 550 Вт.TS-h2287XU-RP-E2336-32G: шестиядерный процессор Intel Xeon E-2336 (до 4,8 ГГц), 32 ГБ памяти ECC DDR4 (2 x 16 ГБ)TS-h2287XU-RP-E2378-64G: восьмиядерный процессор Intel Xeon E-2378 (до 4,8 ГГц), 64 ГБ памяти ECC DDR4 (4x 16 ГБ)Форм-фактор 3U для монтажа в стойку; 16 слотов для 3,5-дюймовых HDD SATA, 6 слотов для 2,5-дюймовых SSD SATA; по два сетевых порта 2,5 Гбит/c RJ-45 и 10 Гбит/c BASE-T; 3 слота PCIe Gen 4; два блока питания 550 Вт.TS-h3087XU-RP-E2378-64G: восьмиядерный процессор Intel Xeon E-2378 (до 4,8 ГГц), 64 ГБ памяти ECC DDR4 (4x 16 ГБ)Форм-фактор 4U для монтажа в стойку; 24 слота для 3,5-дюймовых HDD SATA, 6 слотов для 2,5-дюймовых SSD SATA; по два сетевых порта 2,5 Гбит/c RJ-45 и 10 Гбит/c BASE-T; 3 слота PCIe Gen 4; два блока питания 800 Вт.