QNAP TS-h1077AFU — десятидисковый NAS на процессоре серии AMD Ryzen PRO 7000

5 июня 2026, 12:15

Компания QNAP Systems выпустила десятидисковый NAS-сервер TS-h1077AFU, разработанный для предприятий, которым требуется быстрое, надежное и компактное хранилище данных типа All-Flash на основе твердотельных накопителей.



Модель оснащена операционной системой QuTS hero с файловой системой ZFS, процессором серии AMD Ryzen PRO 7000 и памятью ECC DDR5, что обеспечивает исключительную производительность, целостность данных и быстрое развертывание. Решения на основе TS-h1077AFU идеально подходят для виртуализации, высокоскоростных рабочих процессов с SSD-накопителями, операций с базами данных и резервными копиями.

8-ядерный/16-поточный процессор со встроенной графикой AMD Radeon для высококачественной графики — идеально подходит для виртуализации, мультимедиа высокого разрешения и многозадачности.

Оперативная память DRAM с коррекцией ошибок обеспечивает целостность данных и надежность при длительной работе, идеально подходит для виртуализации и многопоточных рабочих нагрузок.

Предназначен для рабочих нагрузок с низкой задержкой благодаря встроенной дедупликации ZFS, сжатию и технологии QNAP QSAL для повышения долговечности и производительности SSD, а также предотвращения одновременного повреждения накопителей.



Оснащен двумя портами 10 Гбит/c и двумя портами 2,5 Гбит/c, а также возможностью добавления интерфейса 25 Гбит/c.



Два TS-h1077AFU могут формировать отказоустойчивый кластер для бесперебойной работы основных сервисов и обслуживания критически важных рабочих нагрузок.



Расширение емкости с помощью JBOD-модулей QNAP для создания масштабируемой архитектуры хранения.



Два блока питания, система охлаждения корпоративного класса и механизмы самовосстановления ZFS обеспечивают стабильность для критически важных операций.

Долгосрочная доступность до 2030 года

Гарантирует стабильные поставки для поэтапных развертываний и проектов.