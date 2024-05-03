QNAP TS-855X — гибридный высокопроизводительный 8-ядерный NAS

3 мая 2024, 13:45

Компания QNAP выпустила сетевой накопитель TS-855X для предприятий малого и среднего бизнеса, оснащенный гибридной дисковой корзиной для шести 3,5-дюймовых HDD и двух 2,5-дюймовых SSD, 8-ядерным процессором Inte Atom C5125 с частотой 2,8 ГГц, 8 ГБ памяти UDIMM DDR4 с возможностью расширения до 128 ГБ, а также сетевыми портами 10 и 2,5 Гбит/c.

Комплексные приложения для резервного копирования, виртуализации и сетевой безопасности позволяют реализовать на основе TS-855X высокопроизводительные, высокоскоростные и расширяемые среды хранения данных с минимальной совокупной стоимостью владения.

Два встроенных слота M.2 PCIe NVMe помогут организовать SSD-кэширование или многоуровневое хранилище Qtier (доступно в QTS), чтобы повысить производительность NAS. Два слота PCIe Gen3 x4 предназначены для установки модулей расширения, в частности, сетевых карт 10 и 25 Гбит/c для повышения пропускной способности ввода-вывода (также поддерживается включение SR-IOV). Для хранения данных виртуализации TS-855X сертифицирован VMware vSphere и Microsoft Hyper-V. Предприятия могут получить огромные емкости за счет подключения модулей расширения QNAP JBOD для удовлетворения требований к долгосрочному хранению и архивированию.TS-855X представляет собой универсальное решение для резервного копирования и восстановления данных, поддерживающее разнообразные облачные сервисы для простого развертывания гибридного облака. Регулярные мгновенные снимки защитят NAS от программ-вымогателей, а служба QVPN обеспечит безопасный удаленный доступ к данным через виртуальные частные сети. Станция виртуализации поддерживает размещение машин Windows, Linux®, UNIX и Android, а в Container Station доступны контейнеры Docker, LXD и Kata.Ключевые характеристики TS-855X-8G:

Настольный корпус, шесть отсеков для 3,5-дюймовых жестких дисков SATA 6 Гбит/с с возможностью горячей замены и два отсека для 2,5-дюймовых твердотельных накопителей SATA 6 Гбит/с, восьмиядерный процессор Intel® Atom® C5125 с частотой 2,8 ГГц, память DDR4 UDIMM объемом 8 ГБ (четыре слота, расширение до 128 ГБ, также поддерживается DDR4 ECC), сетевой порт 10 Гбит/с RJ45, два порта 2,5 Гбит/с RJ45, два слота M.2 PCIe Gen3 x4, два слота PCIe Gen3 x4, три порта USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с), порт USB 2.0.