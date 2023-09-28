QNAP QXG-25G2SF-E810 - 2-портовая карта расширения 25 Гбит/с

28 сентября 2023, 15:15

Компания QNAP выпустила новую сетевую карту расширения QXG-25G2SF-E810 с двумя портами 25 Гбит/c SFP28.

Оснащенная Ethernet-контроллером Intel E810-XXVAM2, карта поддерживает шину PCIe Gen4 (обратно совместима с PCIe Gen3) и может быть установлена на сетевые накопители QNAP и рабочие станции/серверы под управлением Windows и Linux. Карта QXG-25G2SF-E810 оптимально подходит для перехода корпоративных сетей на стандарт 25 Гбит/c, когда необходимо получить широкую полосу пропускания и низкую задержку для многопользовательских серверов, приложений виртуализации, потоковой передачи и редактирования мультимедиа в реальном времени, а также резервного копирования и восстановления данных.Благодаря двум портам 25 Гбит/c SFP28 карта QXG-25G2SF-E810 реализует пропускную способность до 50 Гбит/с, в том числе с использованием SMB Multichannel для объединения нескольких сетевых подключений, чтобы ускорить совместное использование больших файлов и интенсивную передачу данных. Поддержка сетевой разгрузки повышает эффективность приложений виртуализации и обработки данных с интенсивным вводом-выводом, которые чувствительны к задержкам. QXG-25G2SF-E810 идеально сочетается с 25-гигабитными коммутаторами и флагманскими NAS QNAP для создания высокоскоростной и масштабируемой сетевой инфраструктуры.