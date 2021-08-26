QNAP QXG-10G2T-X710-2-портовая сетевая карта 10 Гбит/c с SR-IOV и iSCSI

26 августа 2021, 13:15

Компания QNAP выпустила двухпортовую 10‑гигабитную карту расширения QXG-10G2T-X710 на базе контроллера Intel® Ethernet X710 с интерфейсом PCIe Gen 3 (совместим с PCIe Gen 2).

Сетевая карта QXG‑10G2T‑X710 поддерживает пять скоростей: 10, 5, 2,5 и 1 Гбит/c, а также 100 Мбит/c, при этом максимальная скорость передачи достигает 20 Гбит/c в режиме объединения портов. Эффективность сети повышается за счет поддержки технологий SR‑IOV и iSCSI, которые востребованы для более продуктивной работы приложений виртуализации и центров обработки данных с интенсивным вводом‑выводом и высокой чувствительностью к задержкам. QXG‑10G2T‑X710 идеально сочетается с 10‑гигабитными коммутаторами QNAP для создания высокоскоростной сетевой среды.Технические требованияПри установке QXG‑10G2T‑X710 на компьютеры под управлением Windows или Linux требуется драйвер. Для работы в сетевом накопителе QNAP драйвер не требуется, но необходимо использовать операционную систему QTS 4.5.2 или QuTS hero h4.5.1 (или новее).