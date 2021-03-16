Двухпортовая карта расширения Thunderbolt 3 для NAS TVS-h1688X и TVS-h1288X

16 марта 2021, 10:15

Компания QNAP представляет карту QXP‑T32P с двумя портами Thunderbolt 3, которая устанавливается в слот PCIe Gen 3 x4 на сетевые накопители TVS-h1688X и TVS-h1288X для расширения возможностей подключения и полосы пропускания.

Два порта Thunderbolt 3 предназначены для прямого подключения совместимых компьютеров или последовательного соединения до шести NAS без использования сетевой инфраструктуры на скорости до 32 Гбит/c, чтобы эффективно выполнять задачи резервного копирования и синхронизации, а также обрабатывать данные, например 4К видео при помощи профессиональных программ редактирования и монтажа Final Cut Pro и Adobe Premiere Pro.