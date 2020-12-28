Гибридные NAS TVS-h1288X и TVS-h1688 с опцией добавления портов Thunderbolt 3 о

28 декабря 2020, 11:45

Компания QNAP представила сетевые накопители TVS‑h1288X и TVS‑h1688X под управлением операционной системы QuTS hero, которые оснащаются шестиядерным процессором Intel Xeon W‑1250 с тактовой частотой 3,3 ГГц (автоматически повышается до 4,7 ГГц) и оперативной памятью DDR4 ECC объемом до 128 ГБ.

Новинки поддерживают установку двух PCIe‑карт расширения QXP‑T32P (продаются отдельно), чтобы получить четыре порта Thunderbolt 3 для совместной работы с данными, например редактирования мультимедиа.



Гибридные дисковые корзины на каждой модели включают четыре 2,5‑дюймовых отсека для твердотельных накопителей SATA и два отсека для твердотельных накопителей M.2 NVMe Gen 3 x4, чтобы гибко организовать как высокоскоротные уровни хранения, так и SSD‑кэширование для повышения производительности операций ввода‑вывода и уменьшения задержки при обращении к базам данных или запуске приложений на виртуальных машинах. Для подключения к сетевой инфраструктуре предусмотрены двухпортовая сетевая карта 10GBASE‑T (расположена в одном из трех слотов PCIe Gen 3 x8) и четыре порта 2,5 Гбит/c, которые поддерживают группирование и аварийное переключение.



В свободные PCIe‑слоты можно установить две карты расширения QXP‑T32P для подключения до четырех рабочих станций с интерфейсом Thunderbolt, чтобы повысить эффективность совместной работы с контентом 4K, хранения файлов, резервного копирования и общего доступа. Также устанавливаются сетевые карты с портами 5, 10, 25 и 40 Гбит/c, адаптеры с интерфейсом Fibre Channel 16 и 32 Гбит/с, универсальные карты QM2 для добавления твердотельных накопителей M.2 и порта 10 Гбит/c (10GBASE‑T), карты QXP для подключения дисковых модулей расширения или видеокарты (использующие блок питания 550 Вт) для ускорения редактирования и перекодирования видео или сквозной передачи графического процессора на виртуальные машины. Встроенный выход HDMI поддерживает прямой вывод видео с разрешением до 4K и частотой 30 Гц.



Операционная система QuTS hero на базе ZFS поддерживает целостность данных и самовосстановление, встроенные функции дедупликации, компрессии и сжатия для сокращения объема данных, практически неограниченное количество моментальных снимков, а также конфигурации RAID с тройной четностью и тройным зеркалированием для повышения отказоустойчивости хранения. Встроенный центр приложений предлагает готовые программные пакеты, в том числе Virtualization Station и Container Station для запуска виртуальных машин и контейнеров, HBS 3 для резервного копирования и восстановления файлов, Qsync для синхронизации, Boxafe для резервирования данных из веб‑сервисов Google™ G Suite и Microsoft® Office 365®, HybridMount и VJBOD Cloud для взаимодействия с облачными сервисами хранения.



Основные технические характеристики



TVS‑h1288X‑W1250‑16G: восемь отсеков для 3,5‑дюймовых жестких дисков и четыре отсека для 2,5‑дюймовых твердотельных накопителей, память DDR4 ECC объемом 16 ГБ (2 x 8 ГБ), пять портов USB 3.2 Gen 2 10 Гбит/с (два Type‑C и три Type‑A).



TVS‑h1688X‑W1250‑32G: двенадцать отсеков для 3,5‑дюймовых жестких дисков и четыре отсека для 2,5‑дюймовых твердотельных накопителей, память DDR4 ECC объемом 32 ГБ (2 x 16 ГБ), шесть портов USB 3.2 Gen 2 10 Гбит/с (два Type‑C и четыре Type‑A).



Настольный корпус, 6‑ядерный процессор Intel® Xeon® W‑1250 с 12 потоками и тактовой частотой 3,3 ГГц (разгон до 4,7 ГГц), шина SATA 6 Гбит/c с поддержкой горячей замены дисков, два слота для накопителей M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen 3 x4, два порта 10GBASE‑T и четыре порта 2,5 Гбит/c (все обратно совместимы 1 Гбит/c), три слота расширения PCIe Gen 3 (один занят двухпортовой картой 10GBASE‑T), видеовыход HDMI 1.4b, разъем для динамического микрофона 3,5 мм, разъем линейного выхода 3,5 мм, встроенный динамик, блок питания 550 Вт.