Новый NAS QNAP TVS-h674 с многопоточными процессорами Intel 12-го поколения

12 июля 2023, 14:15

Компания QNAP расширяет серию TVS-hx74 и представляет модель TVS-h674 под управлением операционной системы QuTS hero, с шестью дисковыми отсеками и многоядерными/многопоточными процессорами Intel 12-го поколения.

Серия TVS-hx74 предназначена решать сложные бизнес-задачи в области хранения, резервного копирования, обработки мультимедиа, виртуализации серверов и приложений.

Устройства оснащены процессорами Intel Core 12-го поколения, двухканальной памятью DDR4 объемом от 16 ГБ с возможностью расширения до 64 ГБ и двумя портами 2,5 Гбит/c. Благодаря слотам M.2 2280 PCIe можно использовать твердотельные накопители NVMe PCIe для повышения производительности IOPS при настройке кэширования SSD. Высокоскоростные слоты PCIe Gen 4 предназначены для расширения возможностей NAS при установке сетевых адаптеров 10 и 25 Гбит/c, карт QM2 со слотами для твердотельных накопителей M.2 и портами 2,5 и 10 Гбит/c, графических адаптеров начального уровня для использования виртуальными машинами, а также карт для подключения модулей расширения емкости QNAP. Выход HDMI позволяет напрямую отображать мультимедийный контент или интерфейс виртуальной машины, который хранится или работает на TVS-h674.Модели серии TVS-hx74 используют операционную систему QuTS hero на основе ZFS, которая разработана с акцентом на целостность данных, является самовосстанавливающейся и совместимой с WORM (Write Once, Read Many Times). Также поддерживаются дедупликация и сжатие данных на уровне блоков для оптимального использования хранилища, более высокой производительности и увеличения срока службы твердотельных накопителей. Доступно до 65 536 моментальных снимков для полной записи состояния системы и данных.Встроенный центр приложений предоставляет готовые программы для расширения функциональности NAS, в том числе для размещения виртуальных машин и контейнеров (поддерживаются контейнеры LXC, Docker и Kata), резервного копирования виртуальных машин VMware/Hyper-V, оптимизирующие локальное/удаленное/облачное резервное копирование, а также резервирование Google Workspace и Microsoft 365 и многого другого.Ключевые характеристикиTVS-h674-i3-16G — 4-ядерный/8-поточный процессор Intel Core i3-12100, 16 ГБ памяти DDR4 (1 x 16 ГБ), шесть дисковых отсеков, два слота для накопителей M.2 2280 PCIe Gen4 x4, два слота расширения PCIe Gen 4;TVS-h674-i5-32G — 6-ядерный/12-поточный процессор Intel Core i5-12400, 32 ГБ памяти DDR4 (2 x 16 ГБ), шесть дисковых отсеков, два слота для накопителей M.2 2280 PCIe Gen4 x4, два слота расширения PCIe Gen 4;Настольный корпус; два сетевых интерфейса RJ45 2,5 Гбит/с, три порта USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/c), видеовыход HDMI v1.4b.