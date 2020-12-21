Модули расширения QNAP NAS для общей емкости до 4,6 ПБ и подключения SAS 96 Гбит

21 декабря 2020, 9:45

Компания QNAP выпустила модули TL‑R1220Sep‑RP и TL‑R1620Sep‑RP с 12 и 16 дисковыми отсеками для расширения емкости сетевых накопителей под управлением операционных систем QTS и QuTS Hero.

Подключение модулей к головному NAS выполняется через интерфейс SAS с поддержкой многопутевой маршрутизации и повышения скорости до 96 Гбит/с благодаря технологии оптимизации полосы пропускания Broadcom SAS DataBolt. При последовательном подключении до 16 модулей суммарная емкость NAS может достигать 4,6 ПБ.

Модули оснащены SAS‑расширителями Broadcom SAS35x28R или SAS35x36R с четырьмя портами SFF‑8644, каждый из которых объединяет четыре полосы SAS 12 Гбит/с. При объединении двух таких портов скорость передачи может достигать 96 Гбит/с. Поддерживается технология оптимизации полосы пропускания Broadcom SAS DataBolt и интеллектуальный буфер для передачи данных на диски со скоростью, соответствующей производительности головного NAS, что позволяет получать выгоду от высокоскоростной передачи SAS 12 Гбит/с при использовании дисков SATA 6 Гбит/с. Также сетевые накопители QNAP поддерживают многопутевую маршрутизацию для непрерывной работы хранилища в случае обрыва связи на одной из веток подключения дисковых модулей.

Настройка модулей расширения, в том числе управление группами RAID и моментальными снимками выполняется в приложении Storage & Snapshot Manager на головном NAS‑сервере. После записи данных на модули их можно отсоединить, чтобы физически перенести и подключить к другому сетевому хранилищу.

Требования к головному NAS‑устройству

Сетевые накопители QNAP: операционная система QTS 4.5.1 или QuTS hero h4.5.1 и карта расширения PCIe SAS.

Windows Server: будет поддерживаться с первого квартала 2021 года.

Основные технические характеристики

TL‑R1220Sep‑RP: корпус высотой 2U, 12 дисковых отсеков, SAS‑расширитель SAS35x28R, резервный блок питания 300 Вт

TL‑R1620Sep‑RP: корпус высотой 3U, 16 дисковых отсеков, SAS‑расширитель SAS35x36R, резервный блок питания 550 Вт

Стоечный дизайн корпуса малой глубины; отсеки с поддержкой опции горячей замены под 3,5‑ или 2,5‑дюймовые жесткие диски и твердотельные накопители с интерфейсом SAS 12 Гбит/c или SATA 6 Гбит/с; четыре 4‑полосных порта SAS 3.0 12 Гбит/c (SFF‑8644).