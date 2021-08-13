QNAP TL-R1620Sdc— 16-дисковый модуль расширения с двумя контроллерами SAS 12 Гб

13 августа 2021, 11:15

Представляем 16‑дисковый модуль TL-R1620Sdc с двумя контроллерами SAS 12 Гбит/с, который рекомендуется для увеличения емкости флагманских сетевых хранилищ QNAP на основе QES или серверов Windows для размещения больших объемов данных и резервных копий.

Каскадное подключение до семи модулей гибко масштабирует емкость системы, которая используется как центр обработки данных, хранилище графики и мультимедиа, сервер виртуализации или видеонаблюдения. Поддержка интерфейса SAS 12 Гбит/с и технологии оптимизации полосы пропускания Broadcom® SAS DataBolt, двухканальная конструкция портов mini‑SAS и резервный источник питания обеспечивают оптимальную производительность и отказоустойчивость решения.TL‑R1620Sdc оснащен SAS‑расширителем с низким энергопотреблением и двумя контроллерами с тремя портами Mini‑SAS HD (SFF‑8644), каждый из которых объединяет четыре канала SAS 12 Гбит/с общей пропускной способностью до 48 Гбит/с. Компактная конструкция корпуса с небольшой глубиной облегчает установку в стандартные или небольшие серверные стойки. Модуль вмещает до шестнадцати дисков с интерфейсом SAS 12 или 6 Гбит/с и общим объемом до 288 ТБ, а также поддерживает адаптер QDA‑SA2 для установки 2,5‑дюймовых дисков SATA.Хост‑серверы Windows с PCIe‑картами SAS HBA могут подключаться к TL‑R1620Sdc и настраивать отказоустойчивые кластеры S2D (Storage Space Direct), чтобы обеспечить масштабирование вычислительных возможностей и рабочих нагрузок. Управление и мониторинг TL‑R1620Sdc осуществляются через менеджер хранения в веб‑интерфейсе сетевого накопителя, приложение QNAP JBOD Manager для Windows® или консольный порт RJ‑45 и интерфейс командной строки (CLI).Стоечный корпус высотой 3U, 16 отсеков для жестких дисков или твердотельных накопителей SAS 12 или 6 Гбит/с типоразмера 3,5 или 2,5 дюйма с возможностью горячей замены, два блока питания мощностью 550 Вт, три порта SAS 3.0 (x4 полосы) 12 Гбит/с (SFF‑8644) для каждого контроллера, два кабеля mini‑SAS длиной 0,5 метра.