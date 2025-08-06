QNAP представила ES1686dc R2 — СХД с двумя активными контроллерами

6 августа 2025, 12:15

Компания QNAP представила ES1686dc R2 — высокопроизводительный сетевой накопитель с 16 отсеками SAS 12 Гбит/с, предназначенный для критически важных приложений и корпоративных данных.

Благодаря двум контроллерам работающим в режиме «активный-активный» система хранения данных обеспечивает высокую доступность (HA) и производительность для требовательных нагрузок. Разработанная для корпоративного хранения файлов и виртуализации, ES1686dc R2 минимизирует время простоя благодаря возможности замены дублированных компонентов, таких как контроллеры и блоки питания, что гарантирует непрерывную работу, надежность и стабильность для критически важных бизнес-процессов.

Операционная система QES отличается удобным интерфейсом и оптимальной функциональностью. Независимо от того, развернута ли СХД в качестве критически важного файлового хранилища, сервера виртуализации VDI или центра резервного копирования и восстановления файлов, ES1686dc R2 обеспечивает высокий уровень обслуживания как по производительности, так и по времени безотказной работыОсновные функциональные возможности

Операционная система QES v2.2: поддержка Fibre Channel SAN и NFS 4.1 для повышения надежности, масштабируемости и производительности.

Расширенная защита и эффективность хранения: QES на базе ZFS предлагает встроенную дедупликацию и сжатие данных для эффективного хранения.

Механизмы самовосстановления предотвращают скрытое повреждение данных, практически неограниченное количество мгновенных снимков для записи состояния iSCSI LUN и общих папок, а также SnapSync для удаленного резервного копирования.

Высокая доступность и производительность: архитектура с двумя контроллерами в режиме «активный-активный» обеспечивает почти нулевое время простоя, а модуль NVRAM защищает данные при сбое питания.

Высокоскоростная сеть: каждый контроллер оснащен четырьмя портами 10 Гбит/c SFP+, а также двумя слотами PCIe для добавления сетевых карт 10 и 25 Гбит/c или Fibre Channel.

Поддержка сред виртуализации: совместимость с платформами VMware, Microsoft и Citrix. SnapSync интегрируется с VMware Site Recovery Manager (SRM) для удаленного резервного копирования и аварийного восстановления корпоративного класса. Также поддерживается протокол iSER для повышения производительности VMware.

Расширение пула хранения: пользователи могут увеличить емкость системы, заменив диски и нажав несколько кнопок в интерфейсе управления пулом хранения. Также системой прогнозируется утилизация емкости, что помогает администраторам заранее подготовиться к расширению.

Масштабирование хранилища: возможность подключения до шестнадцати модулей расширения QNAP SAS. Двухканальные (двухпутевые) соединения обеспечивают бесперебойную работу при отказе части узлов.

Ключевые технические характеристики

ES1686dc-R2-2142IT-128G: 8-ядерный процессор Intel Xeon D-2142IT с частотой 1,90 ГГц (до 3,0 ГГц) и 64 ГБ памяти RDIMM DDR4 ECC (4 x 16 ГБ) на контроллер



ES1686dc-R2-2142IT-96G: 8-ядерный процессор Intel Xeon D-2142IT с частотой 1,90 ГГц (до 3,0 ГГц) и 48 ГБ памяти RDIMM DDR4 ECC (4 x 4 ГБ + 4 x 8 ГБ) на контроллер



ES1686dc-R2-2123IT-64G: 4-ядерный процессор Intel Xeon D-2123IT с частотой 2,20 ГГц (до 3,0 ГГц) и 32 ГБ памяти RDIMM DDR4 ECC (4x 8 ГБ) на контроллер