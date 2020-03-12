ES2486dc — корпоративный ZFS NAS класса All-flash

12 марта 2020, 14:45

Компания QNAP расширила линейку NAS для корпоративного применения новой моделью ES2486dc с 24 отсеками для твердотельных накопителей SSD.

Новинка является первой системой хранения QNAP класса All‑flash с двумя активными контроллерами и операционной системой QES, которая использует файловую систему ZFS, где доступны дедупликация и блочное сжатие данных. ES2486dc рекомендуется для развертывания критически важных файловых серверов, виртуальных машин и облачных приложений.



Каждый из двух независимых контроллеров имеет процессор Intel Xeon D‑2142IT, восемь слотов RDIMM для оперативной памяти объемом до 512 ГБ и четыре сетевых порта 10GbE SFP+. Дополнительно предусмотрена память DRAM с отдельными батареями питания для бесперебойной записи данных в кэш. Чтобы повысить пропускную способность, в четыре (по два на контроллер) слота PCIe можно установить сетевые карты с интерфейсами 10/25/40 Гбит/c. Также через адаптер SAS‑12G2E с двумя портами SAS 12 Гбит/с можно каскадно подключить дисковые модули расширения EJ1600 v2 (максимум 7) и получить общую емкость хранилища более 1 ПБ.



Операционная система QES оптимизирована для массивов хранения данных на флеш‑накопителях — дедупликация и сжатие сокращают интенсивность операций ввода‑вывода и энергопотребление, что значительно продлевает срок службы SSD. Также доступны функция самовосстановления поврежденных данных, практически неограниченное количество моментальных снимков, утилита SnapSync для блочной репликации данных на удаленные ресурсы хранения и тонкая настройка QoS.



ES2486dc сертифицирована для работы с платформами виртуализации VMware, Microsoft и Citrix, а SnapSync совместима с VMware Site Recovery Manager (SRM). Поддержка iSER оптимизирует производительность в средах VMware, а в случае OpenStack можно использовать сервисы Cinder и Manila.



Ключевые технические характеристики



ES2486dc‑2142IT‑96G: процессор Intel Xeon D‑2142IT с тактовой частотой 1,9 ГГц (разгон до 3,0 ГГц, 8 ядер, 16 потоков), 96 ГБ оперативной памяти DDR4 ECC (48 ГБ на контроллер)



ES2486dc‑2142IT‑128G: процессор Intel Xeon D‑2142IT с тактовой частотой 1,9 ГГц (разгон до 3,0 ГГц, 8 ядер, 16 потоков), 128 ГБ оперативной памяти DDR4 ECC (64 ГБ на контроллер)



Стоечный корпус высотой 2U, 24 отсека под 2,5‑дюймовые твердотельные накопители или жесткие диски SAS 12 Гбит/с, кластер Active‑Active с двумя контроллерами; На каждом контроллере: два слота PCIe Gen 3 x8, четыре сетевых порта 10GbE SFP+, три гигабитных порта, два порта USB 3.2 Gen 1, блок питания мощностью 770 Вт.